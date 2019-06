Francesco Monte e Giulia Salemi hanno chiuso da pochi giorni la loro relazione d'amore nata all'interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembrava essere scoppiata la scintilla dopo la loro avventura nel reality, ma a distanza di alcuni mesi tutto è finito. A prendere questa decisione sarebbe stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, come fatto intuire da un post pubblicato su Instagram dalla Salemi. La ragazza si è mostrata in lacrime sui social ed ha chiaramente dichiarato di stare molto male per questa situazione.

Le motivazioni della rottura non sono però state rese note da due e i fan della coppia sono rimasti molto delusi, dato che entrambi sembrano molto affiatati e non avevano lasciato trasparire di essere in crisi. Nei confronti dell'ex di Cecilia Rodriguez sono arrivate diverse critiche sul web, a cui l'uomo ha voluto rispondere proprio nelle ultime ore.

Lo sfogo di Francesco Monte su Instagram

Monte ha espresso la sua nelle recenti ore, attraverso un commento postato sulla sua foto.

Monte si sfoga su IG dopo la rottura con Giulia : 'Non vi riguardano le motivazioni'

C'è chi lo accusa di aver avuto un tornaconto economico dalla storia con la Salemi: 'Lei gli ha aperto le porte e ora l'ha mollata. Appena termina i contratti si metterà con un'altra' scrive una fan sotto la sua ultima foto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto però replicare attraverso un commento molto duro e specifico.

'Odio, mancanza di rispetto, minacce di morte, film inventati da voi stessi. Ma non vi vergognate di tutto ciò? Create delle storie che non c'entrano nulla con la vita reale.

Noi però non siamo degli attori, ma delle persone proprio come voi. Anche se noi siamo più esposti non vi riguardano le nostre motivazioni. Fatevi bastare quello che vi abbiamo comunicato e accettatelo' scrive Francesco su Instagram.

L'ex tronista replica alle accuse: 'Per fortuna non devo dire grazie a nessuno'

Il ragazzo ha poi parlato della sua vita lavorativa, dato che è stato attaccato da una seguace proprio sotto questo punto di vista. Francesco ha dichiarato che non deve dire grazie a nessuno e che nove anni di lavoro ne sono la prova.

'Se voi utilizzaste la testa come quando fate questi ragionamenti articolari, adesso saremmo in un paese migliore' conclude Monte.

L'ex gieffino non le ha mandate di certo a dire ed ha espresso il suo pensiero. Sul suo conto nelle ultime ore sono uscite diverse indiscrezioni che lo vedrebbero al fianco di una nuova ragazza, la modella Maria Jose che il ragazzo avrebbe conosciuto ad un matrimonio di un amico. Al momento non è arrivata alcuna smentita da parte sua, ma neanche alcuna conferma.

Se così fosse, i fan dovrebbero abbandonare ogni possibile pensiero circa un ritorno di fiamma tra lui e la Salemi.