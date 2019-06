Ozge Gurel sta ottenendo un successo importante con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la cui prima puntata è stata trasmessa il 10 giugno su Canale 5. La giovane attrice si sta godendo un periodo di vacanza in Italia con il compagno Serkan Cayoglu a Positano. I due innamorati, dunque, hanno scelto dapprima Napoli e poi la costiera amalfitana come meta romantica estiva, ed è stata proprio l'artista turca ad aggiornare i fan su Instagram.

La 32enne di Istanbul ha pubblicato una foto in cui compare in mezzo ad un gruppetto di persone, mentre si scatta un selfie con tanto di cappello in testa per ripararsi dal sole. Non è mancata la replica di Serkan Cayoglu, il quale ha puntato su una Instagram Stories per mostrare il panorama mozzafiato di Positano. I due ex protagonisti di Cherry Season, dunque, continuano ad essere seguiti da una nutrita schiera di fan. Ricordiamo che questa soap è approdata in Italia nel 2017, riuscendo ad ottenere riscontri positivi in termini di share.

Un momento d'oro per la carriera di Ozge Gurel

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel hanno dimostrato di avere un rapporto speciale con il nostro Paese, infatti questa non è la prima volta in cui scelgono l'Italia come destinazione per le loro vacanze. In precedenza, infatti, la coppia era già stata a Milano e a Roma.

Ricordiamo che Ozge Gurel sta vivendo un momento importante per la sua carriera d'attrice. Dopo aver fatto sognare il pubblico con Cherry Season, si è calata nei panni di Nazli, protagonista di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, e anche in questo caso gli ascolti la stanno premiando.

Al contempo, il 20 settembre sarà al cinema con il film "Annem".

Prima di arrivare a Positano, i due attori si sono fermati per qualche giorno a Napoli, come dimostrato dalle immagini postate su Instagram dalla Gurel che non disdegna mai di informare i fan sui suoi spostamenti.

Le vacanze tra Francia e Italia

Lo scorso mese, Serkan Cayoglu e Ozge Gurel hanno mostrato delle foto che li ritraevano in vacanza in Francia. Probabilmente i due innamorati si sono concessi un bel viaggio romantico, durante il quale non hanno mancato di dimostrare la propria disponibilità verso i fan, fermandosi volentieri per scattare fotografie o firmare autografi.

I due ex protagonisti di Cherry Season sono stati riconosciuti dalle persone anche quando sono atterrati all'aeroporto di Capodichino. Nel frattempo, sui rispettivi profili social sono arrivati diversi commenti dei follower che si sono detti felici nell'aver appreso che hanno scelto l'Italia come meta per le loro vacanze.

Ozge Gurel in queste ultime ore ha postato uno scatto direttamente da Positano, nel quale con eleganza sfoggia un cappello e degli occhiali da sole, a sottolineare la naturalezza del suo fascino.