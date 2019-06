Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua ad essere uno degli argomenti più discussi di queste settimane, in grado di tenere banco sul web e sui giornali. Dopo che Pamela Prati ed Eliana Michelazzo hanno confessato pubblicamente che la vicenda di Mark Caltagirone in realtà non è altro che un fake, in queste ore ha parlato anche l'altra agente Pamela Perricciolo, la quale fino a questo momento aveva concesso soltanto una breve intervista a Il Fatto Quotidiano e adesso ha scelto di raccontare tutta la verità in una lunga chiacchierata fatta con FanPage, nella quale ha mostrato alcune conversazioni che ci sono state in passato con Eliana, la quale non sarebbe così estranea ai fatti come ha fatto credere fino a questo momento.

La confessione di Pamela Perricciolo che pubblica le chat private con Eliana Michelazzo

Pamela Perricciolo ha confessato che poco prima che Eliana decidesse di raccontare tutta la sua verità sul finto matrimonio di Pamela Prati, le aveva inviato un messaggio. Pamela ha dichiarato che secondo lei Eliana temeva che dopo questa 'bomba' rischiasse di perdere l'agenzia. Nel dettaglio, in questo messaggio mostrato da Pamela a Fanpage inviatole da parte di Eliana, le veniva detto di tutelarsi e di scappare via.

Pamela Prat, Eliana smascherata

'Tutelati. Domani ti porto i soldi', ha raccontato la Perricciolo la quale ha aggiunto che dopo essere crollata dal punto di vista psicologico ha cercato in tutti i modi di salvarsi e di salvare anche l'agenzia, avendo capito che la situazione ormai era degenerata.

Ma nel corso dell'intervista concessa a Fanpage, la Perricciolo ha anche svelato che le varie chat sarebbero state costruite ad arte da lei ed Eliana per crearsi un alibi o per meglio dire una cronologia che avrebbe permesso loro di giustificarsi nel momento in cui questa situazione sarebbe venuta a galla.

La Michelazzo preoccupata per il caso del finto Simone Coppi

Ma non è tutto, perché sempre nell'intervista a Fanpage, la Perricciolo ha fatto ascoltare anche un audio di Eliana, dove ammetteva di essere preoccupata perché tv, giornali e web potevano dare attenzione al caso di Simone Coppi (che in realtà non è mai esistito proprio come Mark Caltagirone). 'Adesso andranno anche su me. Faranno due più due, vedrai, visto che abbiamo fatto le stesse cose con Marco', dice preoccupata Eliana in questo audio.

Insomma sembrerebbe proprio che la Michelazzo sia stata smascherata dalla sua ex socia Pamela Perricciolo, ma molto altro potrebbe venire a galla nel corso dell'intervista che 'donna Pamela' concederà mercoledì sera in diretta televisiva al programma Live - Non è la D'Urso in onda in prime time alle 21.30 su Canale 5.