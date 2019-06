Questa sera, a Live, non è la D'Urso, la conduttrice ospiterà in studio Pamela Perricciolo. Dopo l'esplosione della bomba circa l'inesistenza di Mark Caltagirone, quest'ultima non si era ancora presentata in studio per poter raccontare la sua versione dei fatti. Dopo aver ascoltato le confessioni di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati, è ora il turno di ascoltare anche cosa ha da dire la Perricciolo. Ricordiamo che le tre donne un tempo erano socie.

Dopo lo scandalo si sono accusate reciprocamente. In questi giorni, infatti, sul web stanno circolando una serie infinite di prove che non stanno facendo altro che infittire ancor di più la vicenda. Ad ogni modo, la cosa che sta generando maggiore scalpore in queste ore è l'ultima dichiarazione di Pamela Perricciolo. Quest'ultima ha riversato la colpa sui programmi televisivi che le hanno ospitate in tutti questi mesi.

Pamela Perricciolo si scarica la coscienza addossando parte delle colpe a Rai e Mediaset

La versione dei fatti di Pamela Perricciolo è completamente diversa rispetto a quella di Eliana e della Prati.

Pamela Perricciolo contro Rai e Mediaset

La prima, infatti, ha addossato tutte le colpe all'ex socia. La showgirl, invece, ha accusato sia Pamela che Eliana. La Perricciolo, invece, ha detto che le colpevoli sono tutte e tre, dal momento che la storia delle nozze fake sarebbe stata inventata proprio da tutte e tre le donne.

L'ex agente, dunque, si è addossata parte delle colpe. Lei, però, è dell'idea che tutte e tre siano responsabili solo al 50%. Il restante 50%, infatti, è da attribuire ai vari programmi televisivi, sia Rai che Mediaset, che le hanno ospitate in studio.

Dietro lo scandalo della Prati ci sarebbe anche il business dei programmi tv

Secondo il punto di vista di Pamela, infatti, i programmi avevano capito sin dall'inizio che si trattasse di una farsa. Ad ogni modo, hanno continuato ad ospitarle per fare spettacolo ed incassare quanti più soldi possibili da tutta questa storia. La donna, infatti, ha detto che in tutta questa situazione, quelli che ci hanno guadagnato di più sono proprio le trasmissioni.

Verissimo, ad esempio, aveva capito che qualcosa non andasse. Per questo motivo decise di bloccare i pagamenti e di elargire le somme promesse solo a matrimonio avvenuto. Gli altri programmi, invece, non si sono comportati così. Sia Pamela Prati che Eliana Michelazzo ci hanno guadagnato dalle varie ospitate, specie quest'ultima.

Questa ennesima rivelazione si va ad aggiungere alle innumerevoli confessioni fatte in queste settimane. Pertanto, la puntata di questa sera di Live, non è la D'Urso, si prospetta davvero ricca di colpi di scena.

Non ci resta altro che attendere le 21.30 circa, su Canale 5.