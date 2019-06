Oggi, mercoledì 12 giugno, in edicola su "Chi" c'è una spiazzante intervista a Pamela Prati. La showgirl ha deciso di aprirsi ai microfoni del settimanale diretto da Alfonso Signorini e fare ulteriore chiarezza in merito a tutta la vicenda. La donna è partita parlando di come ha scoperto dell'inesistenza di Mark Caltagirone e di quando ha incominciato a sospettare di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Inoltre, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro Barbara D'Urso.

La Prati ha ringraziato caldamente il modo in cui è stata trattata da Silvia Toffanin. Si è, invece, scagliata contro la D'Urso per non averle creduto. Pamela Prati inoltre ha svelato perché mentiva in tv: sia Mark che la Perricciolo le davano indicaszioni precise su come comportarsi.

La lunga intervista a Pamela Prati

Nel corso del suo lungo racconto, Pamela Prati è partita dall'inizio. La showgirl ha detto di aver conosciuto virtualmente Mark Caltagirone attraverso Pamela Perricciolo.

Pamela Prati attacca duramente Barbara D'Urso

Quest'ultima le aveva detto di conoscerlo molto bene e le aveva spiegato che sarebbe potuto essere l'uomo perfetto per lei. Con il passare dei mesi, il rapporto virtuale tra Pamela e Mark sarebbe diventato sempre più intenso. Tra i due sono intercorsi messaggi, telefonate, tante foto e qualche videochiamata, in cui lui non si vedeva molto bene. Solo a un passo dalle nozze la donna ha incominciato a fare pressioni all'uomo per incontrarlo. Non venendo soddisfatta la sua richiesta, la showgirl avrebbe deciso di annullare il matrimonio.

In merito ai bambini, invece, Pamela Prati ha detto di essere rimasta sconvolta nel momento in cui ha appreso che il piccolo Sebastian non fosse altro che un attone. La donna ha svelato di aver ricevuto sempre direttive da parte di Mark e della Perricciolo su come comportarsi all'interno delle trasmissioni. Nei vari programmi era costretta a parlare dei bambini perché il suo presunto fidanzato la faceva sentire in colpa. Non parlandone mai, infatti, l'uomo le diceva che si sarebbero sentiti rifiutati da lei.

La stoccata contro Barbara D'Urso

Infine, non è mancata la velenosa stoccata contro Barbara D'Urso. Pamela Prati, infatti, ci ha tenuto a ringraziare Silvia Toffanin per averla sempre trattata bene nel corso delle due ospitate a Verissimo. Lo stesso, però, non può dirsi di Barbara D'Urso. La Prati, infatti, ha sbottato contro Lady Cologno dicendo: "Perchè a Live, non è la D'Urso, i personaggi a cui è stato fatto ciò che è stato fatto a me vengono considerati vittime e io no?" A suo avviso, dunque, lei è solo l'ennesima vittima di una truffa architettata ad hoc da qualcuno.

Al momento non sa dire se a manipolare tutta la situazione ci siano state solo le sue ex socie, oppure anche qualcun altro.