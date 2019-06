Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco. La showgirl sostiene di essere stata plagiata dalle sue due ex agenti. Intervistata a Verissimo ha ammesso di aver creduto per davvero nell'esistenza di tale Mark Caltagirone e che, sebbene non lo avesse mai conosciuto, sperava che si presentasse il giorno del matrimonio ma così non è stato. In queste ore, però, è arrivata anche la versione dei fatti di Pamela Perricciolo che ha scelto di svuotare il sacco e, intervistata da FanPage, ha messo in discussione non soltanto la versione dei fatti della Prati ma anche quella della sua ormai ex socia in affari Eliana Michelazzo.

La Perricciolo smaschera anche Pamela Prati

A proposito di Pamela Prati la Perricciolo ha reso pubblica una chat dove la showgirl le diceva che in quel momento si trovava a casa con Mark Caltagirone e che quest'ultimo stava riposando sul divano.

Pubblicità

Pubblicità

Un sms che, alla luce di quello che ha raccontato Pamela a Verissimo, risulta un vero e proprio 'fake' dato che la stessa showgirl ha ammesso nel talk show del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin di non aver mai conosciuto Mark e che si sarebbero visti per la prima volta il giorno delle nozze.

A proposito di questo sms la Perricciolo non ha dubbi sul fatto che la Prati lo abbia inviato per creare una cronologia e quindi avere alibi nel caso in cui tutta questa vicenda fosse venuta a galla.

Pamela Prati viene smascherata dalla Perricciolo

E poi ancora la Perricciolo ha rivelato a Fanpage che, dopo l'exploit di questa vicenda, si aspettava che Pamela la chiamasse e che assieme con Eliana cercasse di trovare una soluzione per cercare di uscire da questa situazione imbarazzante.

Questo non è mai accaduto anche se 'donna Pamela' ha precisato che, ad un certo punto, la Prati non era più d'accordo ad andare in televisione e che ha litigato animatamente con Eliana Michelazzo. Quest'ultima, invece, voleva che partecipasse a tutti i costi ai talk show televisivi. "Eliana faceva gli accordi con Mediaset. Diceva che era meglio per tutte andare in televisione" - ha confessato la Perriccolo.

Pubblicità

Mercoledì sera l'intervista di Pamela Perricciolo dalla D'Urso

Eppure la showgirl sessantenne non era d'accordo al punto che avrebbe detto alle due agenti che non bisognava mettere altra benzina sul fuoco e che ai giornalisti non bisognava dare "altro pane". Insomma la Prati voleva cercare di placare questa vicenda ma alla fine non c'è riuscita.

Nuovi dettagli, quindi, su questa intricata e triste vicenda che sta tenendo banco da settimane in televisione e sui giornali.

Intanto mercoledì sera si attende con trepidazione la prima intervista televisiva di Pamela Perricciolo da quando è stata acclarata la verità su Mark Caltagirone. Donna Pamela interverrà in diretta nel programma serale di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.