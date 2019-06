Dopo la fine della lunga storia d'amore con Prince Kevin Boateng, il cuore di Melissa Satta sarebbe tornato a battere. Il fortunato sarebbe Tommy Chiabra, un industriale di lusso che vanta amicizie importanti tra cui Flavio Briatore e Leonardo DiCaprio. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi all'evento Pitti a Firenze e avrebbero trascorso delle serate insieme concedendosi alcune feste private e lunghe camminate in giro per la città d'arte come normali turisti.

Chiabra, come dimostrano gli scatti di Chi, cerca in tutti i modi il contatto fisico con la bella soubrette, che ad un certo punto sale sulle spalle del suo "amato" perché forse stanca di camminare sui tacchi.

Chi è Tommy Chiabra: il nuovo amore della Satta

Tommy Chiabra è un imprenditore nel campo del lusso nonché noto playboy nel mondo mondano dello showbiz. Infatti, l'uomo ha avuto una relazione importante con la presentatrice televisiva Fiammetta Cicogna e nel 2017 stava per convolare a nozze con la figlia di un milionario libanese.

Come se non bastasse, Chiabra ha avuto numerosi flirt con molte donne famose molto belle, tra cui Selena Gomez, Nina Senicar e Aida Yespica. Ora nel suo cuore ci sarebbe Melissa Satta, l'ex moglie del calciatore Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox. Insomma la passione tra i due durerà nel tempo oppure sara un semplice fuoco di paglia estivo?

Chissà, per ora è ancora troppo presto per saperlo. Però da quanto emerge dalle varie Instagram Stories pubblicate, è che tra i due c'è parecchia complicità.

Solo pochi giorni fa Melissa aveva pubblicato la veduta di un elicottero, veicolo che Tommy usa per i suoi spostamenti. Successivamente, l'uomo ha taggato la Satta e la sua amica del cuore Simona Salvemini, durante un viaggio in auto.

Melissa Satta: 'Non ho voglia d'innamorarmi di nuovo'

Una settimana fa Melissa aveva raccontato ai microfoni del settimanale Chi di non avere alcuna intenzione di trovare un nuovo amore dopo la burrascosa e inaspettata fine del matrimonio con l'attaccante del Barcellona Kevin Prince Boateng.

"Non è mai bello quando termina una relazione, ma posso dire che oggi è presente la serenità. Ora non ho voglia d'innamorarmi nuovamente, è già un buon passo avanti aver aggiustato le cose con lui. Insieme abbiamo fatto il gol più bello: nostro figlio" aveva dichiarato la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Che Melissa abbia cambiato totalmente idea? Chissà, quello che sappiamo è che l'amore arriva quando meno uno se lo aspetta senza un apparente motivo, e questa volta potrebbe essere accaduto proprio alla bellissima soubrette.