Diletta Leotta e Francesco Monte sono due volti noti della tv che solo recentemente sono ritornati single. Francesco Monte ha da poco chiuso la sua love story con la Salemi, conosciuta all'interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembra le cose stessero andando per il meglio, ma invece così non era. Giulia si è mostrata sui social molto sofferente per questa rottura, ma l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe invece aver già ritrovato la serenità.

Anche la Leotta ha lasciato il fidanzato dopo 4 anni di convivenza, sconosciuti però i motivi. I fan più attenti della donna non hanno potuto fare a meno di notare la voce di Monte in sottofondo su un video della Leotta.

Diletta Leotta pubblica un video in cui si sente la voce di Francesco Monte

A riportare la notizia della rottura di Diletta con Matteo Mammì è stato Roberto D'Agostino. La ragazza è molto seguita ed amata sui social, tanto da condividere momenti della propria vita con i fan.

Recentemente ad esempio ha postato una foto in costume che ha fatto il pieno di like. I suoi seguici hanno però notato anche un video di lei in cui si sente di sottofondo la voce di Monte. A riportare il filmato in questione è stata una fanpage di Giulia Salemi, che sottolinea anche come il ragazzo abbia messo diversi like alla donna negli ultimi giorni.

Il video 'incriminato' è stato poi postato su diverse pagine social. In molti sono i commenti sul web, specialmente contro l'ex tronista di Uomini e Donne, che dopo la conferma della fine della sua relazione è stato ampiamente criticato.

La coppia formata dalla Salemi e da Francesco aveva infatti tantissimi fan, che non hanno preso bene la notizia della fine della loro storia per volontà di lui e che speravano che le cose tra i due potessero sistemarsi.

Nessuna smentita da parte di Monte e della Leotta

Al momento, nessuno dei due ha smentito la notizia riguardo ad un possibile flirt, ma neanche confermato. Al momento non si sa dunque quale sia la verità sulla questione. Solo pochi giorni fa, Dagospia aveva riportato uno scoop secondo cui Francesco Monte si era già consolato con una modella conosciuta al matrimonio di un amico, notizia mai stata confermata dal diretto interessato.

L'ex di Uomini e Donne e la bella Salemi stanno dunque continuando i loro percorsi di vita separatamente.

L'ex gieffina però, sembra non aver superato del tutto la rottura con Francesco. La ragazza, che nel corso dell'annuncio della fine della sua relazione si è mostrata in lacrime, ha di recente pubblicato uno scatto in cui scrive: 'Quanto può fare rumore un sorriso?'. La foto ha ricevuto molteplici like e commenti di persone che la incoraggiano a sorridere ed andare avanti.