Il giallo legato alle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra arricchirsi ogni giorno di elementi sempre più inquietanti. Nelle scorse ore Gianluca Tornese è letteralmente sbottato contro Pamela Perricciolo: le parole dell'ex corteggiatore di Uomini e donne si vanno ad aggiungere alle testimonianze negative di Alfonso Signorini, Emanuele Trimarchi, Sara Varone e Manuela Arcuri.

Le due ex socie dell'Aicos Management per molti anni hanno collaborato con molti volti del mondo dello spettacolo, in particolare con numerosi protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver ascoltato la testimonianza di Pamela Perricciolo lo scorso mercoledì a Live - Non è la d'Urso, Tornese ha fornito la sua versione dei fatti.

Attraverso un post pubblicato su Instagram l'ex corteggiatore di Valentina Dallari ha mostrato una chat con la Perricciolo, nella quale la socia di Eliana Michelazzo ha detto: "Che casino Gianluca, in Calabria non posso scherzare che il marito di Ely mi uccide". A cosa sia riferita la frase di Pamela non possiamo saperlo, ma ancora una volta era stato tirato in ballo Simone Coppi.

Gianluca Tornese sbotta contro la Perricciolo: 'Ridicole'.

Quest'ultimo, lo ricordiamo, era il marito fantasma di Eliana Michelazzo.

Gianluca Tornese con tutta probabilità è stato anche lui una vittima del bluff, che ha coinvolto e appassionato l'Italia intera. Il ragazzo infatti, sopra la chat ha scritto: "E se parlassi io? Che ridicole". Chissà se l'ex corteggiatore, dopo aver scelto la via del silenzio, non decida di uscire allo scoperto proprio ora. La testimonianza del giovane potrebbe portare alla luce nuove dinamiche.

Eliana Michelazzo denunciata da Stephan Weiler

Lo scorso mercoledì nel talk di Canale 5 è arrivato in studio per la prima volta Stephan Weiler, il ragazzo che è stato spacciato per Simone Coppi, ovvero il marito di Eliana Michelazzo: durante l'intervista il modello ha dichiarato di aver denunciato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Weiler in Svizzera è molto famoso e si è ritrovato nel mezzo di un polverone mediatico a sua insaputa. La compagna di Mister Svizzera morirebbe dalla curiosità su chi si nasconde dietro al giallo, la relazione tra i due tuttavia non è mai stata messa in discussione per questo episodio.

Pamela Prati beccata in vacanza a Capri

Pamela Prati, dopo aver vuotato il sacco e aver accusato le sue ex agenti di averla plagiata, è stata invitata da 361 Magazine all'esclusivo evento Vip Champion svolto a Capri. Nonostante la triste vicenda, o forse proprio per questo, la Prati è stata una delle più paparazzate. Le numerose foto scattate alla showgirl hanno scatenato l'ira di Eliana Michelazzo: l'ex agente della Prati attraverso il suo profilo Instagram ha esordito in malomodo con un "Senza vergogna" molto chiaro.