I giornali hanno parlato di una serie di contrasti tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso e, nel corso di questi giorni sono arrivate le dichiarazioni rilasciate dall'autrice della moglie di Maurizio Costanzo. Sembrerebbe esserci una sorta di maretta tra le due presentatrici e la conferma arriva grazie alle parole di Raffaella Mennoia. Quest'ultima nel corso di un'intervista recente ha fatto un chiaro riferimento alla conduttrice napoletana.

Le parole dell'autrice di Maria De Filippi che non fanno una piega

Queste sono le affermazioni dell'autrice: "Parlare di numeri è volgare e spiacevole".

In questa stagione Barbara D'Urso è stata una protagonista indiscussa della Mediaset ottenendo successi importanti. La presentatrice non ha dimenticato di ringraziare il pubblico ricordando il risultato raggiunto in termini di ascolti. Inoltre la Mennoia si è concentrata sul successo della trasmissione 'Temptation Island' che è riuscita a tenere incollati al piccolo schermo tre milioni e mezzo di telespettatori, con uno share pari al 22,24%.

Le dichiarazioni della Mennoia che polemizzano con Barbara D'Urso

Raffaella Mennoia da anni ricopre un ruolo di rilievo all'interno dello staff di Maria De Filippi e si è detta contenta degli ascolti ottenuti dal programma prodotto dalla società di produzione intitolata "Fascino".

L'autrice ha fatto notare di non dare importanza allo share avuto nel corso dell'appuntamento. La Mennoia ha continuato dicendo: "Sono usciti i dati di ascolto, non sto qui a dilungarmi sui numeri perché lo trovo volgare".

La mancata partecipazione della moglie di Costanzo a un programma della conduttrice napoletana

La collaboratrice della De Filippi ha mandato una frecciatina a Barbara D'Urso che non perde occasione per ringraziare i telespettatori ponendo l'accento sui picchi di ascolto.

Sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram, la conduttrice di 'Pomeriggio 5' ringrazia i fan come avvenuto nel post riferito all'ultima puntata dell'edizione del 'Grande Fratello'. L'atteggiamento critico della Mennoia fa pensare che ci siano delle tensioni nel rapporto tra le due signore della Mediaset e ci sono altri elementi che possono confermare questa novità. Barbara D'Urso si è detta pronta a ospitare Maria De Filippi nel proprio show ma non c'è stata occasione.

L'unico incontro è avvenuto quando la presentatrice di 'Domenica Live' è stata chiamata dalla moglie di Maurizio Costanzo come ospite in una puntata di 'C'è posta per te'. La conduttrice piemontese ha preferito prendere parte alla trasmissione 'A raccontare comincia tu' per la conduzione di Raffaella Carrà.