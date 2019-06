Continua l'appuntamento settimanale in prima serata con le repliche della prima stagione de "Il paradiso delle signore". La soap targata Rai è stata uno dei successi più interessanti di quest'anno. La direzione ha deciso di proporre le repliche su Rai Premium tutti i mercoledì, in prima serata, in attesa della quarta stagione.

Episodio 7: liberazione

Il primo episodio di mercoledì 19 comincerà con il festeggiamento della giornata della liberazione.

Il 25 aprile è una data molto importante per il sig. Mori, perché è uno dei sopravvissuti alla guerra.

Teresa si sentirà delusa dalla freddezza del comportamento di Pietro in seguito loro bacio. La ragazza sarà destabilizzata dalle due facce che l'uomo mostra: una fragile e apparentemente interessata a lei e l'altra cinica e dedita esclusivamente al lavoro. La giovane commessa non sa che Mori sta seducendo Andreina Mandelli per cercare di limitare i danni che potrebbe causargli suo padre.

Mandelli intanto è sempre più deciso a rovinare la vita a Pietro, perché è convinto che lui sia il responsabile della morte di suo fratello. Per provare i suoi sospetti, invia Cazzaniga, uno dei suoi uomini di fiducia, al Paradiso delle signore. Qui, lo scagnozzo si mostrerà sempre più interessato a Lucia, tanto da costringerla ad un appuntamento ricattandola.

Episodio 8: a mali estremi

Mori scoprirà che Mandelli ha un piano di vendetta nei suoi confronti e si rende conto che l'unica arma che ha per difendersi è sua figlia Andreina.

Al Paradiso si lavora per una campagna promozionale che vedrà protagonista la presenza di una Ferrari all'interno del grande magazzino. Pietro coglierà l'occasione per rilasciare un'intervista in cui si rivelerà innamorato della Mandelli senza essere ricambiato.

Teresa è amareggiata per il comportamento distante dell'imprenditore, ma ascoltando le sue colleghe mentre parlano dell'intervista, si illude di poter essere lei la donna di cui Mori parla ai giornalisti.

Intanto la signorina Mantovani si troverà nel magazzino proprio mentre Corrado traffica con le sigarette. L'uomo, per liberarsene, ed evitare che lei scopra i suoi affari loschi, la bacerà.

Cazzaniga continuerà a corteggiare Lucia, minacciandola di rivelare la verità che nasconde. La commessa infatti, contrariamente a quanto specificato nel regolamento del Paradiso, è sposata e ha un bambino.

Il tanto atteso evento della Ferrari avrà luogo e, mentre Teresa sarà in agitazione per le parole di Mori, arriverà Andreina che lo bacerà e gli dirà di averlo perdonato.

Dopo l'ennesima delusione, Teresa si farà consolare da Vittorio che fuori dal negozio fumerà una sigaretta in sua compagnia.