La Mediaset in questo periodo estivo sta portando delle novità con l'intento di sorprendere i milioni di telespettatori. Un esempio si ritrova nella messa in onda della fiction "Riviera" che può incuriosire una fascia di pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo mercoledì 26 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Georgina. La giovane donna vivrà un momento di felicità per via del matrimonio con un uomo ricco come Constantine Clios ma la situazione subirà una battuta d'arresto.

Il marito della donna verrà assassinato in circostanze misteriose e sarà compito della polizia mettersi sulle tracce della persona che lo ha condotto alla morte. Il consorte di Georgina verrà ucciso tramite l'esplosione di uno yacht e Georgina dovrà fare i conti con questa vicenda drammatica che ha delle ripercussioni sulla sua esistenza. La vedova Clios verrà informata dei misteri presenti intorno al patrimonio del marito. La donna si renderà conto di conoscere meno del dovuto l'uomo con il quale era sposata.

Georgina si renderà conto che dietro uno stile di vita elevato come quello del marito si celavano violenze, bugie e omicidi. La giovane donna si sentirà presa in giro dal marito e vorrà cambiare aria con l'intento di mettere il passato alle spalle.

Le indagini intorno agli affari sporchi di Constantine e il dramma della moglie

L'intenzione di Georgina sarà quella di proteggere se stessa e la famiglia ma avrà bisogno di allontanarsi dalla comfort zone.

Tale questione dimostrerà che non è tutto oro quello che luccica e Georgina si accorgerà di essere stata ingannata. I bei momenti vissuti con Constantine sono durati poco tempo e la protagonista verrà a conoscenza delle indagini intorno allo scomparso. L'Interpool deciderà di effettuare delle indagini per scoprire la realtà dei fatti intorno agli affari della persona di Constantine resosi artefice di molti imbrogli.

L'arrivo della prima moglie dell'uomo di nome Irina

Dopo questa notizia drammatica, si presenterà la prima moglie di Constantine che rivendicherà il ruolo di matriarca all'interno della famiglia Clios e non mancheranno i contrasti con Georgina.

Il motivo sarà legato alla spartizione dell'eredità dell'uomo assassinato e Irina sarà pronta per mettere in atto un accordo con un malvivente. Georgina vorrà andare fino in fondo per sapere la causa che ha portato all'uccisione di Constantine e avrà intenzione di scoprire cosa sia successo il giorno dell'esplosione. La morte del padre verrà vissuta in maniera drammatica da Christos, figlio di Constantine che si renderà conto della posizione scomoda in cui si trova.