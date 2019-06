Continua l'appuntamento con la fiction intitolata "Riviera" che ha avuto inizio su canale 5 il 26 giugno scorso e che rappresenta una novità all'interno del palinsesto della Mediaset. La Serie TV vanta la produzione originale di Sky ed è stata creata dal regista e sceneggiatore che ha ricevuto il premio Oscar come Neil Jordan. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo mercoledì 3 luglio fanno notare che ci saranno ulteriori ostacoli nella vita della protagonista, Georgina.

Pubblicità

Pubblicità

Georgina vuole mettersi sulle tracce del collezionista che ha un legame stretto con la morte del marito

Georgina si troverà alle prese con una nuova scoperta, dopo aver iniziato le indagini per venire a conoscenza delle cause che hanno portato alla morte del marito. La giovane donna si metterà sulle tracce del collezionista che ha un collegamento diretto con il marito e il cui nome è Robert Carver. Il consorte di Georgina ha nascosto molte verità alla moglie rendendola ignara del modo in cui ha guadagnato molti soldi.

Pubblicità

La protagonista non vorrà perdere tempo e si impegnerà per rintracciare Robert. Un altro capitolo riguarda l'ispettore della polizia di Nizza, Karim Delormes che si impegnerà per fare delle ulteriori indagini atte a portare l'ex capo della sicurezza di Constantine al cospetto della giustizia. Il mistero si infittirà: Georgina ha dovuto fare i conti con la presenza della prima moglie di Constantine.

Le intenzioni della giovane donna per scoprire la verità

Nel frattempo Georgina sarà chiamata a prendere parte a un evento organizzato dalla fondazione Clios e la donna verrà costretta a partecipare alla serata di gala.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La ragazza dovrà mantenere la calma per mettere da parte i sentimenti di frustrazione con l'intento di proseguire le indagini. La donna non vorrà perdere questa occasione pensando che possa venire a conoscenza del profilo della persona che ha un legame con la morte del Clios. Georgina sarà certa di essere vicina alla persona alla quale sta dando la caccia: potrebbe dare un'accelerata importante ai sospetti.

Una serie ambientata nella magnifica Costa Azzurra

La serie dai caratteri crime si compone di dieci episodi e i vertici della Mediaset hanno deciso di distribuire le puntate attraverso cinque serate trasmesse ogni giovedì.

Gli episodi della prima stagione di Riviera saranno disponibili in streaming a partire dal mese di settembre dando maggiori opportunità agli utenti. Una curiosità si concentra sul fatto che la fiction doveva essere mandata in onda nel settembre dello scorso anno ma i tempi si sono allungati. La serie è ambientata tra le bellezze della Costa Azzurra e si deve annoverare la partecipazione come protagonista di Julia Stile.