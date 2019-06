In queste ore la famosa cantante Romina Power aveva generato un po' di preoccupazione nei fan. La donna è sempre stata una persona estremamente riservata per quanto concerne la sua vita privata. Proprio per questo motivo, i fan si erano molto spaventati nel momento in cui hanno preso visione dello strano post pubblicato direttamente dalla camera di un ospedale. Numerose sono stale le ipotesi che si sono susseguite in queste ore. Dopo parecchi rumors, però, finalmente è arrivata la verità.

Romina Power in persona ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae in perfetta salute, in cui ha spiegato a tutti i fan che cosa le fosse accaduto. A quanto pare, l'ex di Al Bano Carrisi si è sottoposta ad un intervento di artoscopia al ginocchio. Adesso ha terminato ed è riuscita anche a tornare a casa. Scopriamo nel dettaglio che cosa le è accaduto.

Romina Power si è sottoposta ad un intervento di artoscopia al ginocchio: ecco cos'è

Essendo una persona estremamente riservata, Romina Power non aveva mai menzionato prima d'ora i suoi problemi al ginocchio. Andando un po' sul web, però, è stato possibile risalire all'esatta tipologia di intervento subito dalla cantante.

L'artoscopia, infatti, è un tipo di operazione, che si effettua in modalità ambulatoriale, attraverso la quale si dà luogo alla diagnosi e la cura di patologie o infortuni all'articolazione del ginocchio. Lo strumento adoperato si chiama artoscopio e viene inserito direttamente nell'articolazione per curare le lesioni di menisco, legamenti ecc. A quanto pare, dunque, Romina Power ha fatto proprio questo tipo di operazione.

Accanto a Romina ci sono stati i suoi due figli Yari e Romina Carrisi, nessuna notizia di Al Bano

Lei stessa ha voluto tranquillizzare tutti i fan sui social dicendo di stare bene e di essere stata anche dimessa dall'ospedale. L'operazione si è svolta presso la clinica Villa Margherita di Roma.

Nello scatto in questione sono presenti sia la diretta interessata di tutta questa vicenda, che i suoi due figli Yari e Romina Carrisi. I due ragazzi, infatti, le sono stati accanto per tutta la durata della degenza ospedaliera e sicuramente hanno contribuito a rendere meno pesante questo avvenimento. Yari, in particolare, è stato immortalato nei panni di DJ.

Nell'immagine in questione, pubblicata sul profilo Instagram di Romina Power, tutti appaiono felici e spensierati.

Almeno per il momento, però, non ci sono notizie per quanto riguarda Al Bano. Per adesso, infatti, non si sa ancora se il cantante sia andato a trovarla o, comunque, si sia messo in contatto con lei telefonicamente. Pertanto si attendono ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda.