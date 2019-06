E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la fine dell'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Ad annunciarlo è stata proprio la bella persiana che ha pubblicato un lungo messaggio con parole sofferte su Instagram. Uno sfogo davvero inaspettato, che è stato accolto con tristezza dai fan. Nonostante ciò, sono stati in tanti a mandare un commento di solidarietà alla Salemi, tra cui l'amica ed ex gieffina Martina Hamdy, che ha sempre dimostrato di essere sempre al fianco della ragazza.

Salemi si sfoga: 'Ho regalato l'anima'

"Ce l'ho messa tutta, ho regalato l'anima" ha esordito Giulia Salemi con un post su Instagram. "Tutto è iniziato in modo così potente e carico di tensioni nella bolla di un programma, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Le labbra si stancano, i respiri si affaticano, i battiti rallentano, le lacrime scivolano sul volto e senti un forte dolore in gola che non ti fa nemmeno parlare" ha scritto la modella.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati: il post di lei su Instagram

Poi, la bella persiana ha spiegato che, nonostante i brutti momenti, bisogna continuare a sorridere per non far preoccupare i propri affetti. Inoltre, la Salemi sembra ammettere di aver aspettato a svelare a tutti la fine della storia con Francesco Monte per rispettare la sua volontà di rimanere in silenzio, ma anche perché sperava che la situazione si fosse sistemata per il meglio. Poi, la venticinquenne ha scritto nel messaggio che la sua fiaba non ha avuto un lieto fine e che sente di avere un peso nelle promesse che non è riuscita a mantenere.

Infine, la donna ha concluso scrivendo che, anche se il nome della persona che ha amato continua a rimbombarle dentro il cuore, attende che la ferita si cicatrizzi. Per quanto riguarda l'ex tronista di Uomini e donne, non ha ancora voluto commentare quanto successo.

Giulia e Francesco avevano appena iniziato una convivenza

Dopo la smentita della loro presenza a Temptation Island 2019, Giulia Salemi e Francesco Monte avevano annunciato di aver iniziato una convivenza e sembravano molto felici. "Tutto procede per il meglio e poi la sorpresa a Francesco per il suo compleanno è stata una cosa riuscitissima" aveva dichiarato la bella modella persiana pochi mesi fa. Insomma quanto pare i Fralemi si sono divisi e per gli ammiratori della coppia è stato davvero un duro colpo.

Qualcuno si è persino tatuato i loro nomi in quanto credeva che questa storia fosse durata nonostante fosse nata tra lo scetticismo generale all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.

GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE SI SONO LASCIATI. UN ABBRACCIO ALLE FAN. pic.twitter.com/b9EWFHW2Ix — Trash Italiano (@trash_italiano) 5 giugno 2019

L'ex tronista usciva da una lunga storia importante di quattro anni con Cecilia Rodriguez, sorella della famosa Belen, mentre la bella iraniana aveva ammesso di aver sempre avuto una cotta per Monte.