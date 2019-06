La storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nata all'interno della casa del Grande Fratello vip è volta al termine. I due ragazzi, dopo un bel po' di tempo insieme, hanno deciso di porre fine alla loro relazione. A dare il triste annuncio è stata proprio la famosa influencer che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio disperato: la ragazza ha ammesso di avercela messa tutta per riuscire a far andare avanti questa storia, ma tuttavia gli amori possono anche finire, e questa è la fine.

Le parole della Salemi sono state davvero colme di dolore, per questo motivo al di sotto del post in questione molti utenti hanno incominciato a manifestare tutta la loro vicinanza e d'affetto.

Tutto sembrava stesse procedendo bene tra Francesco e Giulia: poi la notizia spiazzante

Giulia Salemi e Francesco Monte sembravano davvero molto felici. Proprio di recente i due avevano rilasciato alcune interviste nelle quali avevano spiegato di avere in mente progetti importanti.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati

I due ragazzi, infatti, avevano addirittura parlato di convivenza e, perché no, anche di matrimonio. Insomma, tutto sembrava stesse andando nel migliore dei modi: anche attraverso i loro rispettivi profili Instagram nessun segno aveva lasciato intendere che tra i due potesse esserci una crisi così profonda in atto. Eppure così è stato. Giulia Salemi ha pubblicato un post disperato nel quale ha annunciato la fine del suo amore. Francesco non è stato mai menzionato, ma le parole sono davvero inequivocabili.

Il post in cui Giulia Salemi ha annunciato la fine del suo amore con Monte

Per citare alcune parti del triste messaggio, Giulia ha scritto: "Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality". Già da queste parole è palese il riferimento a Francesco Monte. In seguito l'influencer ha chiarito ulteriormente la questione dicendo: "È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso".

La ragazza non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dolore e rammarico per la fine di questo amore. Lei ci aveva provato fino in fondo, nonostante Monte fosse stato spesso titubante. Il popolo del web si è stretto attorno al suo dolore. Molte persone, infatti, hanno voluto commentare al di sotto di tale post mostrando tutto il loro rammarico e dispiacere per la notizia.

Se da un lato Giulia ha subito voluto palesare la questione sui social, Francesco Monte non ha ancora proferito parola in merito.

Per questo motivo, non ci aspetta altro che attendere gli ulteriori aggiornamenti in merito.