In queste ore si sta facendo un gran parlare del nuovo tatuaggio di Sara Affi Fella: l'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è incappata in una gaffe non da poco, che le è costata critiche e prese in giro sui social network. Dopo aver letto i tanti commenti negativi che le sono stati inviati sull'errore grammaticale presente nella frase in inglese che si è tatuata, la napoletana ha usato Instagram per replicare a muso duro: la giovane, infatti, ha detto che a quello che le è successo si può rimediare, mentre alla cattiveria della gente no.

Pubblicità

Pubblicità

Il tatuaggio sbagliato di Sara

Sono passate meno di 24 ore da quando Sara Affi Fella ha deciso di condividere con i suoi followers l'immagine del nuovo tatuaggio che ha deciso di farsi: la frase in inglese che la giovane ha impresso sulla sua pelle, però, conteneva un errore grammaticale che ha scatenato le critiche e l'ilarità del web. Nonostante la napoletana abbia rimosso quasi subito lo scatto che le ha causato una brutta figura, in tanti hanno fatto in tempo a fare uno screenshot e a diffondere l'immagine su tutti i social network.

Sara Affi Fella dopo la gaffe sul tattoo: 'Non me ne frega un ca... di quello che scrivete'.

"For those like my who never give up", è questa la citazione che l'ex tronista si è tatuata sulla spina dorsale per ricordarsi ogni giorno delle tante difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita. Peccato, però, che quel "my" cozzi con la corretta grammatica inglese: affinché la frase fosse comprensibile, infatti, doveva esserci scritto "me" al posto dell'aggettivo possessivo.

"Livello di inglese? Il tatuatore della Affi Fella", hanno commentato in molti su Twitter dopo aver saputo della gaffe che ha fatto la 20enne.

Pubblicità

La Affi Fella si difende: 'Siete poveri dentro'

La risposta di Sara ai tanti attacchi che ha ricevuto per l'errore presente nel suo nuovo tatuaggio, non si è fatta attendere: qualche ora fa, infatti, la giovane ha pubblicato un video su Instagram rivolgendosi direttamente alle tante persone che l'hanno presa di mira per questa gaffe. "Non me ne frega un ca.. di quello che scrivete, perché siete persone tristi e povere dentro", ha detto l'ex protagonista di Uomini e Donne con un tono visibilmente alterato.

"Magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la vostra cattiveria no", ha concluso la Affi Fella. L'ex fidanzata di Luigi Mastroianni, dopo essersi calmata, ha pubblicato un altro breve filmato nelle sue Stories per informare i followers del fatto che ha corretto l'errore presente nella frase; "Abbiamo fatto, è stata una cavolata", ha fatto sapere la ragazza.

Da quando sono emerse le tante bugie che Sara ha raccontato quando era una tronista, non le viene perdonato nulla: oltre ad avere un drastico crollo di consensi sui social network, la bella napoletana deve fare costantemente conto con chi analizza e giudica ogni cosa che fa o dice pubblicamente.