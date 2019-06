Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che incuriosisce i telespettatori. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna dovrà fare i conti con le pesanti accuse ricevute dal medico che la definirà come "un'assassina di bambini". Si vivranno momenti di paura per via della scomparsa di Julieta quando si avvicinerà il giorno delle nozze.

Saul sarà sicuro che la compagnia sia vittima di un rapimento e vorrà indagare in merito alla vicenda. Gonzalo ritornerà nel paese di Puente Viejo e Fernando (Carlos Serrano) farà i conti con la paura temendo che l'uomo possa raccontare a Maria la verità intorno ai due milioni di pesetas ricevuti per abbandonare la famiglia. La Montenegro sarà protagonista di una discussione con il marito di Maria e Fernando assisterà allo scontro. L'unico intento del Mesia sarà di parlare con Gonzalo per chiarire la situazione.

Maria decisa a iscrivere i figli Esperanza e Beltran alla scuola del municipio

Alvaro perderà la pazienza con Elsa e le spiegherà che ha fatto degli errori avendo curato le pustole dei pazienti attraverso il bicarbonato. Si giungerà alla lite tra il medico e l'assistente mentre ci sarà il ritorno a Puente Viejo di Antolina e Isaac reduci da un viaggio. La bionda non perderà occasione di criticare Elsa e provocherà la reazione di Matias (Ivan Montes).

Saul penserà che sia stato Prudencio a far sparire Julieta e si recherà dal fratello per ricevere delle spiegazioni. Maria si affiderà all'aiuto di Adela per iscrivere i figli alla scuola del municipio e si verrà a sapere che Prudencio ha rapito la nipote di Consuelo con l'ausilio di Mauricio.

Il figlio di Emilia non vuole perdonare la moglie di Isaac

Antolina deciderà di chiedere scusa a Matias ma il figlio di Alfonso non riuscirà a perdonare la donna che verrà cacciata dalla locanda.

Alvaro comprenderà di sentirsi attratto da Elsa e le condizioni degli ammalati avranno dei miglioramenti. Lo stesso discorso non potrà essere fatto per la persona di Carmelia. Saul comincerà l'inseguimento nei confronti di Prudencio ma Severo (Chico Garcia) gli spiegherà che l'uomo è innocente rispetto alla vicenda. Julieta (Claudia Galan), dal canto suo vorrà trovare una soluzione per uscire dalla casa in cui è stata rinchiusa dal capomastro e dall'Ortega.

Alvaro si servirà dell'aiuto di Dolores nella speranza di poter conquistare Elsa. Infine Consuelo si presenterà nella villa di Francisca (Maria Bouzas) per capire se sia coinvolta nella sparizione della nipote.