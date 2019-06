Parte il conto alla rovescia per il debutto della nuova stagione di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia che vedremo in onda a partire da lunedì 24 giugno in prime time. Un appuntamento ormai diventato un vero e proprio cult della stagione estiva della rete ammiraglia Mediaset, in grado di attirare l'attenzione di milioni e milioni di spettatori. E anche quest'anno i colpi di scena non mancheranno, visto che già nel corso della prima puntata una coppia sarà alle prese con una crisi da affrontare che metterà a dura prova il loro rapporto.

Temptation Island 2019, prima puntata: inizio con il botto per il reality

A fornire le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso della prima puntata di Temptation Island del 24 giugno è stata la produttrice Maria De Filippi, la quale ha rivelato che una ragazza che vedremo mettersi in gioco sull'isola delle tentazioni con il suo fidanzato, perderà la testa per uno dei tentatori del villaggio.

La ragazza, a pochissime ore dall'ingresso nel cast del reality show, comincerà a confidarsi apertamente con il tentatore single, raccontandogli anche aneddoti privati della sua intimità con il fidanzato.

Una confessione che farà andare su tutte le furie il ragazzo, il quale stando alle dichiarazioni rilasciate da Maria De Filippi su questa prima puntata, rimarrà senza parole e incredulo chiederà subito di rivedere la sua fidanzata.

La stessa De Filippi ha ammesso che per lei e tutto il suo gruppo di lavoro è stato alquanto bizzarro assistere a queste scene e che è stato un gesto del tutto inatteso. Insomma una prima puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e che potrebbe concludersi già con il primo falò per una delle coppie protagoniste di questa edizione.

Cristina e David: da Uomini e donne a Temptation Island

A differenza di quello che è successo nelle passate edizioni del reality show, questa volta saranno decisamente di meno le coppie che vedremo partecipare a Tempation Island provenienti da Uomini e donne. L'unica che è stata arruolata nel cast del reality show Mediaset è quella composta da Cristina e David, ben nota al pubblico del trono over. I due dopo essersi conosciuti e innamorati nella trasmissione pomeridiana della De Filippi, metteranno alla prova il loro sentimento accettando la sfida delle tentazioni.

Nel frattempo, però, si pensa anche alla nuova edizione di Temptation Island Vip, che tornerà in onda in autunno sempre in prime time su Canale 5. Ancora top secret i nomi delle coppie che si metteranno in gioco e tra queste potrebbero esserci anche alcune provenienti dal mondo di Uomini e donne.