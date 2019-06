Le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, Una vita, già da qualche anno ormai riescono sempre ad appassionare il pubblico. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 1 fino a sabato 6 luglio evidenziano che tra i principali protagonisti ci sarà Blanca. Quest'ultima comincerà ad avvicinarsi molto a Cristina Novoa, una donna arrivata da poco ad Acacias 38 che sostiene di aver visto la Madonna. Tra le due donne scatterà fin da subito una certa complicità, con la bigotta che riuscirà ad avere un certo ascendente sulla Dicenta.

Intanto Inigo avrà sempre più paura che Pena possa recuperare la memoria, e così penserà di mettere in vendita la pasticceria, nonostante l'opposizione di Flora.

Trini decide di aiutare Arturo e Silvia

Trini si impegnerà in prima persona per dare una mano ad Arturo e Silvia, e inizierà a contattare le famiglie dei soldati da rimpatriare. Rosina, in preda alla vergogna, farà di tutto affinché non si venga a sapere che Jacinto lavora per lei come giardiniere.

Cristina riuscirà a manovrare mentalmente Blanca, convincendola a non partire per la Svizzera con Diego. Quest'ultimo si mostrerà piuttosto affranto per la decisione della compagna, ma alla fine deciderà comunque di accettare il consiglio di Samuel e lascerà la residenza di Acacias 38.

Arturo vittima di un malore durante un evento

Samuel e Ursula saranno soddisfatti per essere riusciti ad impedire a Diego (Ruben de Eguia) di partire per la Svizzera dove certamente avrebbe scoperto la verità sulla morte del padre Jaime.

Arturo accuserà un malore durante un evento di raccolta fondi per l'associazione. Trini cercherà di sincerarsi delle condizioni del colonnello, ma questi minimizzerà sull'accaduto.

Flora sarà sempre più contraria alla cessione de La Deliciosa, mentre Servante comincerà ad avere dei sospetti sul rapporto tra la Cervera e Paquito. Maria Luisa inviterà i familiari a Parigi per concedersi un viaggio e trascorrere un po' di tempo insieme.

Blanca sempre più sottomessa alla volontà di Cristina Novoa

Cristina continuerà a strumentalizzare Blanca, convincendola a compiere un percorso di penitenza e conversione.

La Novoa dirà innanzitutto alla Dicenta che dovrà porre fine alla sua relazione con Diego e la giovane, completamente influenzata da lei, eseguirà l'ordine. Leonor, nel frattempo, non si fiderà affatto della buona fede della "visionaria".

Trini, dopo essersi accorta della gelosia che Arturo prova nei confronti di Esteban, cercherà di rassicurarlo dicendogli che Silvia ama solo lui. Inigo continuerà a cercare un compratore per La Deliciosa. Infine Diego proverà a portar via Blanca dalla casa di Ursula, ma non riuscirà nel suo intento.