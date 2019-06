Violeta Mangrinan è una delle protagoniste del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi a cui sta prendendo parte anche Fabio Colloricchio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha instaurato con la ragazza un rapporto molto intimo, tanto che i due si sono lasciati andare alla passione davanti alle telecamere del programma.

La loro love story è stata molto chiacchierata in Spagna, ma anche in Italia. Violeta ha lasciato l'ex ragazzo proprio per Fabio, mentre quest'ultimo ha più volte parlato male della sua ex Nicole Mazzocato. Nelle scorse ore la donna ha dovuto interrompere la sua avventura per motivi di salute.

Violeta si ritira da Supervivientes per motivi di salute

Fabio e Violeta hanno legato molto durante il loro percorso, ma poche ore fa la Mangrinan è stata costretta a ritirarsi dal gioco. La ragazza ha infatti accusato un malore, in seguito al quale è stata presa in cura dai medici. Nonostante la donna abbia espresso la sua volontà di tornare sull'isola insieme agli altri concorrenti, gli specialisti hanno preferito che abbandonasse Supervivientes perché il suo quadro clinico non poteva permettere la prosecuzione dell'esperienza al reality show.

Il presentatore di Supervivientes ha così annunciato alla ragazza che la soluzione migliore sarebbe stata un pronto rientro in Spagna per permetterle di rimettersi in sesto il più velocemente possibile. La ragazza, che ha impiegato qualche minuto per elaborare la cosa, è scoppiata in un pianto disperato.

La Mangrinan riabbraccia Fabio prima di uscire

Prima di abbandonare definitivamente il reality, Violeta ci ha tenuto ad abbracciare per l'ultima volta all'interno del gioco l'ex tronista di Uomini e Donne.

Colloricchio non ha preso bene la notizia, ma ha cercato comunque di rallegrare la giovane, ricordandole che comunque questa è una gara e che la vita fuori invece continua, rassicurandola sul fatto che lontano dalle telecamere avranno un futuro insieme. Dopo aver salutato l'argentino, Violeta si è collegata con i suoi compagni di gioco per dare l'annuncio del suo abbandono.

La ragazza ha sottolineato come forse questa notizia sia stata accolta con piacere da alcuni colleghi, non essendo in buoi rapporti con alcuni di loro.

La Mangrinan ha spiegato ai compagni il motivo del suo ritorno a casa e ha chiesto all'amica Isabel Pantoja di prendersi cura di Fabio. Questi è rimasto dunque senza la sua dolce metà, e se dovesse arrivare in finale potrebbe restare ancora per molto sull'isola.

Supervivientes, infatti, è arrivato alla sua 54esima giornata su un totale di 91 giorni previsti dal reality. Prima di incontrare nuovamente la donna, il ragazzo potrebbe dunque dover attendere almeno un mese.