Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore in onda su Rete 4 riservano come sempre entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 9 a sabato 15 giugno, alcune curiosità riguardano André Konopka, interpretato dall'attore Joachim Lätsch, il quale tornerà al Fürstenhof. Nel frattempo Werner sentirà notevolmente la mancanza di suo fratello André, ma l'uomo farà un incontro inaspettato e alquanto piacevole. Intanto Xenia cercherà in tutti i modi di liberarsi di Christoph e arriverà addirittura a mettere in mezzo la stampa. Poi al Fürstenhof verrà organizzata una caccia al tesoro, alla quale parteciperanno molti dipendenti dell'hotel, compresi Tobias, Paul e Jessica.

Werner felice di rivedere suo fratello André

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 9 al 15 giugno, André Konopka ritornerà al Fürstenhof, dopo essere sparito per alcune settimane. Frattanto Werner incontrerà improvvisamente André in hotel e sarà parecchio meravigliato e felice di rivedere il fratello, malgrado i ripetuti screzi avvenuti tra loro. In seguito, però, si scoprirà un'importante e insolita verità, ossia che l'uomo non è André, ma soltanto il suo sosia.

André Konopka tornerà al Fürstenhof.

Il sosia di André si chiama Wolfgang Schwab

L'uomo arrivato al Fürstenhof non è il vero André Kanopka, ma soltanto un sosia. In seguito la persona dall'aspetto identico a quello di André, una volta arrivato in hotel, non riconoscerà nessuno e in realtà non saprà chi è l'uomo che tutti pensano di vedere. In seguito il sosia di André dirà di chiamarsi Wolfgang Schwab e tutti saranno notevolmente sbalorditi e sorpresi dall'inverosimile annuncio dell'uomo.

Successivamente accadrà un avvenimento alquanto sconvolgente e soprattutto inconsueto: al Fürstenhof si presenterà improvvisamente anche il vero André Konopka ed Emily Schwab, la moglie di Wolfgang, il sosia di André. In seguito Michael incontrerà per caso il vero André. Nel contempo Xenia chiederà l'aiuto di Boris per mettere in atto un piano contro Christoph, ma Tobias cercherà di dissuadere il suo fidanzato dal mettersi in mezzo alla strana questione. Poi Jessica sarà costretta ad abbandonare la caccia al tesoro, poiché non si sentirà molto bene.

Le puntate in streaming di Tempesta d'amore sono su MediasetPlay

