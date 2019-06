Nuovi appuntamenti con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' in onda sul piccolo schermo da molti anni regalando tante curiosità ai milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da domenica 16 per arrivare fino a sabato 22 giugno svelano che Robert si renderà conto che Eva gli stia nascondendo la realtà dei fatti in merito al rapporto con Christoph. L'uomo non avrà intenzione di restare a guardare questa situazione compromettente.

Pubblicità

Pubblicità

La donna proverà a minimizzare queste incomprensioni ma il marito si renderà conto del fatto che la consorte gli stia nascondendo la realtà dei fatti. Eva capirà che non ci possano essere certezze nel matrimonio con Christoph e Denis vivrà momenti di tensione per via della lite tra i due genitori. L'uomo vorrà far giungere i familiari a una pace ma i tentativi complicheranno la situazione. Andrè si accorgerà di quanto la situazione sia più complessa del previsto dopo aver capito di provare dei sentimenti nei confronti di Emily. L'uomo rischierà di mettere a repentaglio il suo piano al punto che potrebbe mettere a rischio la libertà.

Tempesta d'amore: Denise scoprirà che Joshua avrà una relazione ... - blastingnews.com

Andrè messo alla prova da Emily

Paul verrà a sapere della data in cui avrà inizio la gara di triathlon e non vorrà rinunciare a questa occasione pur sapendo di dover porre in primo piano il matrimonio con Romy. Il ragazzo non vorrà farsi sfuggire questa opportunità e comincerà a raccontare delle bugie alla fidanzata. Joshua rimarrà ossessionato dal bacio in ospedale e Annabelle vorrà fare in modo da impedire che la verità venga alla luce. Tobias finirà per cedere alle provocazioni di Christoph con il quale si renderà protagonista di uno scontro acceso nel corso del quale avrà la peggio il marito di Eva. Emily si accorgerà delle bugie raccontate da Andrè e inizierà a mettere alla prova l'uomo.

Pubblicità

Tobias alle prese con un grave incidente

Paul e Romy avranno una discussione riguardo al viaggio di nozze ma saranno in grado di ritrovare l'armonia proseguendo i preparativi per il matrimonio. La ragazza sarà preoccupata per le nozze dopo aver avuto un presentimento dovuto a una vecchia usanza. Tobias sarà felice di avere iniziato il corso di formazione come vigile del fuoco professionista ma la situazione si complicherà dopo che l'Ehrlinger rimarrà vittima di una vendetta.

Denis avrà un riavvicinamento con la sorella mentre Emily troverà il modo per smascherare la mala fede di Andrè, costretto a confessare la verità alla donna. Tobias rimarrà vittima di un incidente motociclistico con Valentina e Denise sarà la prima persona venuta a conoscenza della realtà dei fatti. L'Ehrlinger verrà portato in ospedale in gravi condizioni e la notizia dell'incidente complicherà i piani di Romy e Paul. Infine Werner scoprirà il nuovo piano di Andrè.