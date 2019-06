Le vicende dei protagonisti della soap opera tedesca intitolata "Tempesta d'amore" riescono a tenere incollati al piccolo schermo molti telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da domenica 30 giugno fino a sabato 6 luglio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Alfons. Quest'ultimo non riuscirà a capacitarsi del riavvicinamento tra Christoph e Xenia che si sono concessi un bacio in ascensore.

Denis troverà un quadro misterioso che può cambiare la vita della giovane donna e la ragazza si concederà un momento di relax ballando alla birreria in compagnia di Joshua. Natasha dopo una serie di riflessioni, si dimostrerà sicura di fare la scelta giusta rifiutando la proposta di Michael. La donna non avrà intenzione di procedere con l'adozione della bambina ritrovata nel bosco. Questa situazione porterà a uno scontro tra Natasha e Andrè in quanto l'uomo accuserà la donna di essere priva di sentimenti nella speranza di convincerla a tornare sui propri passi.

Boris fa delle accuse pesanti nei confronti di Christoph

Boris si renderà protagonista di un diverbio con Christoph dopo averlo accusato del tentativo di omicidio di Xenia. Natasha deciderà che sia giusto prendersi cura della bambina alla quale darà un nome chiamandola Felicitas ma la donna farà valere le condizioni. La signora chiederà molta collaborazione nelle faccende domestiche al marito con il quale andrà a dividersi le mansioni. Alfons, dal canto suo mostrerà delle preoccupazioni legate alla persona di Andrè che potrebbe mettere a repentaglio il matrimonio dell'uomo. Denise si impegnerà per restaurare il dipinto antico e si accorgerà delle somiglianze tra il soggetto del quadro e Joshua.

Un ritorno al passato dopo che i due innamorati si riconciliano

Jessica si troverà alle prese con i sensi di colpa dopo essersi fatta coinvolgere nel piano organizzato da Annabelle. Christoph sarà deciso a chiedere scusa a Denis dopo anni di lotta con l'ex moglie ma la conversazione verrà ascoltata da Xenia. Quest'ultima trascorrerà una notte di passione con Christoph ma la donna vorrà scoprire se l'ex marito sia sincero nei suoi confronti. Xenia chiederà una prova d'amore a Christoph al punto che dovrà confessare il tentativo di omicidio ai danni di Tobias.

L'uomo rimarrà sconvolto dalla richiesta della donna ma vorrà convincerla della sincerità. Denis si metterà a cercare la soluzione dell'enigma servendosi dell'aiuto di Joshua. Christoph sarà pronto per chiedere a Xenia di convolare a nozze e riceverà la risposta positiva della donna.