I profili social di Temptation Island nelle ultime ore stanno regalando ai fan tante anticipazioni sul cast della sesta edizione: gli addetti ai lavori, infatti, hanno presentato già due delle sei coppie che si metteranno alla prova nel reality quest'estate.

Jessica e Andrea, ad esempio, partecipano al format sulle tentazioni per provare a sciogliere i tanti dubbi che la ragazza nutre sulla relazione: infatti non sa se ama ancora il compagno da quando ha disdetto il matrimonio che avevano programmato.

I dubbi della seconda coppia di Temptation

Nel giro di poche ore, sono state presentate ben due coppie della nuova edizione di Temptation Island: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea. A proposito di questi ultimi, c'è una motivazione molto importante che ha spinto lei a voler partecipare al reality di Canale 5.

La giovane, nel breve video che è stato pubblicato su Instagram ieri sera, dice: "Partecipo a Temptation Island perché, dopo aver disdetto il matrimonio, mi sono sorte delle domande.

Soprattutto se sono ancora innamorata di Andrea e se la vita con lui mi rende davvero felice".

Meno incerto è sembrato il ragazzo, che nel filmato di presentazione ha affermato: "So quello che voglio e quello che provo. A questo punto, non so cosa vuole lei".

Insomma, l'esperienza nel format prodotto da Maria De Filippi servirà soprattutto a Jessica per sciogliere i tanti dubbi che ha sul suo rapporto di coppia: chissà se la vita in un villaggio a stretto contatto con tanti single per 21 giorni sarà d'aiuto alla concorrente per capire se Andrea è davvero l'uomo giusto.

Katia e Vittorio prima coppia di Temptation

I primi protagonisti della sesta edizione di Temptation Island ad essere stati presentati su Instagram sono stati Katia e Vittorio: i due, fidanzati da parecchio tempo, hanno deciso di prendere parte al reality Mediaset soprattutto per mettere alla prova la vivacità di lei.

"Io mi prendo tutte le libertà, anche perché lui me le ha sempre fatte passare tutte", ha detto la bionda concorrente nel video con il quale si è presentata al pubblico prima di partire per la Sardegna (dove attualmente sono in corso le registrazioni delle puntate che vedremo prossimamente su Canale 5).

"Faccio sempre quello che mi fa stare bene, poi viene tutto il resto", ha aggiunto Katia, riferendosi al compagno quando ha detto "tutto il resto".

Insomma, le prime due coppie ufficiali di Temptation Island 6 sembrano promettere molto bene: le fidanzate, infatti, pare siano partite con l'intenzione di godersi l'esperienza nel villaggio senza alcuna "restrizione". Tra qualche settimana vedremo cosa sta accadendo nei villaggi e soprattutto se qualche single riuscirà a "tentare" le titubanti Jessica e Katia.