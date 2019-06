Sono da poco iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, il reality sui sentimenti prodotto da Maria De Filippi e che verrà trasmesso presumibilmente dal 24 giugno prossimo in prima serata su Canale 5. Tutte le sei coppie concorrenti sono sbarcate in Sardegna, pronte a mettere alla prova la forza del loro amore e, come rivelato dalle pagine ufficiali del programma, tra di esse vi è anche una coppia già conosciuta al pubblico di Canale 5 e proveniente da Uomini e donne.

Si tratta di David e Cristina, usciti insieme dal trono over solo qualche mese e pronti a mettersi in discussione nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

David e Cristina, da Uomini a donne a Temptation Island

Tra le sei coppie in gioco nella nuova edizione di Temptation Island, una proviene direttamente da Uomini e donne. Stiamo parlando di Cristina Incorvaia e David Scarantino, reduci dal trono over del programma di Maria De Filippi e pronti a mettere alla prova la forza dei loro sentimenti nel villaggio sardo.

Temptation Island 2019, anticipazioni: Cristina e David di U&D nel cast

Un rvm pubblicato sulle pagine ufficiali della trasmissione, mostra una breve presentazione della coppia che, per motivi diversi, ha deciso di partecipare al programma. David, pur dichiarandosi molto innamorato, vuole capire se la compagna sia veramente la donna della sua vita, mentre Cristina vuole capire il reale sentimento che li unisce, dato che i due litigano spesso per futili motivi. Come ogni anno, sarà poi il falò di confronto a determinare, nel bene e nel male, la sorte di ogni coppia.

Anticipazioni Temptation 2019, sei coppie pronte mettersi in gioco

Grande attesa per la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, prevista inizialmente per il 17 giugno, ma slittata a data ancora incerta. Si pensa che l'esordio sia previsto per il 24 giugno e i fan del programma sono in trepida attesa per conoscere le sei coppie pronte a mettersi in gioco nel reality dei sentimenti. Oltre a David e Cristina, provenienti da Uomini e donne, le altre cinque coppie concorrenti, sono sconosciute al grande pubblico.

Tra loro ha già fatto discutere sui social quella formata da Vittorio e Katia, con quest'ultima che ha dichiarato nel video di presentazione di aver sempre pensato prima di tutto a se stessa, a discapito del fidanzato. Le premesse per un'avventura emozionante e ricca di colpi di scena ci sono tutte e vedremo come la coppia riuscirà a destreggiarsi tra tentatori e tentatrici nel villaggio sardo.

In attesa della messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019, non resta che rimanere aggiornati tramite le pagine ufficiali social del programma, per scoprire ulteriori notizie sulle sei coppie e su tentatori e tentatrici.