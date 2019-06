La nuova stagione di Temptation Island prende il via oggi 24 giugno, in prima serata su Canale 5. Sei coppie non sposate, e senza figli in comune, decideranno di vivere separate per 21 giorni nel resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. In questo periodo le fidanzate trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 ragazzi single mentre i fidanzati potranno confrontarsi con 13 bellissime tentatrici. Lo scopo sarà di mettere alla prova il proprio amore e capire se esso potrà rappresentare la base per creare una famiglia insieme.

Le giornate all'interno del villaggio sardo saranno caratterizzate da relax, divertimento, lunghe discussioni tra compagni di avventura e dal falò nel quale i protagonisti verranno informati del comportamento dei propri fidanzati. Sarà Filippo Bisciglia a condurre queste fasi salienti della puntata, cercando di estrapolare le emozioni e le gelosie dei partecipanti del docu-reality. E già dall'esordio odierno, accadrà qualcosa di inaspettato con il primo falò di confronto tra una delle sei coppie.

Le sei coppie di Temptation Island

Saranno sei le coppie che si metteranno la prova a Temptation Island. Tra di esse ci saranno due volti noti al pubblico di Uomini e donne ovvero David e Cristina, ex partecipanti del Trono Over. Dopo avere lasciato insieme il dating show condotto da Maria De Filippi, dama e cavaliere vogliono ora capire se potranno creare una famiglia insieme, mettendo da parte i litigi che caratterizzano il loro rapporto (spesso per futili motivi).

Insieme a loro, parteciperanno al programma anche Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio. Ogni coppia è stata presentata nei canali social del programma, dove ha spiegato le motivazioni che li ha spinti ad inscriversi alla trasmissione. Si tratta spesso di rapporti squilibrati, che potrebbero portare ad una crisi insanabile durante i 21 giorni di separazione.

Prima puntata Temptation Island: il falò di confronto

Maria De Filippi ha stuzzicato l'attenzione dei telespettatori di Temptation Island fornendo qualche piccola succosa anticipazione sulla prima puntata, in onda oggi 24 giugno.

Intervistata da Radio Deejay, la conduttrice ha ammesso che fin da subito una fidanzata ha perso la testa per un ragazzo single. Sono bastate solo quattro ore per scatenare la gelosia del suo fidanzato, il quale è rimasto sorpreso dalle prime immagini che gli sono state fatte vedere. Quasi in lacrime, il ragazzo ha chiesto subito il falò di confronto, nel quale si è trovato faccia a faccia con la sua compagna. E l'esito di questo falò è stato negativo, dato che la coppia ha deciso di uscire separata dal programma.

I nomi delle due persone che resteranno in Sardegna solo poche ore verrà reso noto soltanto stasera.