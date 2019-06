Manca poco all'inizio delle riprese di Temptation Island, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e da anni uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Con l'inizio delle vacanze di Uomini e donne, il pubblico di Canale 5 è curioso di conoscere i nomi di coloro che metteranno alle prova la loro relazioni in Sardegna, all'interno di uno splendido resort, dove vivranno in compagnia di bellissimi tentatori e tentatrici. Al momento, i nomi delle coppie che parteciperanno al reality sono ancora top secret così come la data della prima puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. È certo, invece, che il conduttore Filippo Bisciglia è già partito per la Sardegna, come da lui stesso precisato nel suo profilo Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

Filippo Bisciglia conferma: 'Temptation sta tornando!'

Cresce l'attesa di conoscere i nomi delle coppie che parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island. A confermare che a brevissimo cominceranno le riprese ci ha pensato Filippo Bisciglia nel suo profilo Instagram. Qui il conduttore ha spiegato di essere già in partenza per la Sardegna per portare a termine gli ultimi preparativi prima dell'arrivo dei fidanzati. Il suo recente post lascia davvero pochi dubbi a tal proposito: "È ufficiale: sono a Roma Fiumicino, destinazione Temptation Island, la mia destinazione preferita, spero sia anche la vostra televisivamente parlando".

Temptation Island 2019: Filippo Bisciglia si trova già in Sardegna

Bisciglia ha anche precisato di essere ansioso di conoscere le nuove coppie e accendere i falò di confronto con loro. Dovrebbero dunque mancare solo alcuni giorni all'arrivo dei ragazzi, mentre ancora poco si sa in merito all'esordio del programma su Canale 5. Se in un primo momento la data più probabile sembrava essere quella del 17 giugno (la settimana successiva alla fine del Grande Fratello 16), ora appare più plausibile un inizio a fine mese o addirittura a inizio luglio. Le puntate dovrebbero comunque essere cinque e in onda il lunedì.

Pubblicità

Il toto-nomi di Temptation Island 2019

La domanda che continua a rimbalzare tra i fan di Temptation Island 2019 è sempre la stessa: chi accederà al programma? Ci saranno anche delle coppie provenienti da Uomini e donne o esse verranno direttamente traghettate nella versione Vip? Sembra probabile che, insieme a fidanzati assolutamente non noti, Maria De Filippi possa decidere di chiamare in causa anche alcuni ex protagonisti del suo programma pomeridiano, per tenere vivo l'interesse del pubblico da casa.

A tal proposito continuano ad essere forti i nomi di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione (il primo aveva partecipato lo scorso anno nel ruolo di single) oltre che di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi oppure degli ex tentatori Teresa Langella e Andrea Del Corso. Un ruolo potrebbe essere affidato anche a Gemma Galgani, come annunciato dalla stessa De Filippi nell'ultima puntata stagionale di Uomini e donne.