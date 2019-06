Come tutti i fan sapranno già, a partire da lunedì scorso sono incominciate le riprese del reality show più caldo dell'estate: Temptation Island. Le sei coppie già si stanno cimentando in questa meravigliosa avventura sulle spiagge della Sardegna. I componenti del cast, tra cui il conduttore Filippo Bisciglia e la caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia si stanno divertendo a pubblicare delle anticipazioni in merito al programma. Nel caso specifico, sulle IG Stories della Mennoia sono apparsi i video delle prime due coppie ufficiali. Un po' di giorni fa si era già parlato della prima, ovvero, quella formata da Katia e Vittorio.

Da poche ore, invece, sono trapelati degli spezzoni del video anche della seconda coppia ufficiale: Jessica e Andrea. La storia dei due ragazzi è davvero particolare. Entrambi hanno deciso di prendere parte a questa avventura dopo aver annullato le loro nozze.

La prima coppia di Temptation Island: Katia e Vittorio

Temptation Island: svelata anche la seconda coppia

La prima è quella formata da Katia e Vittorio. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al reality show incentrato sulle tentazioni per mettere alla prova il loro rapporto e, in particolar modo, comprendere effettivamente cosa provano l'uno per l'altra. Vittorio ha detto di essere abbastanza certo dei suoi sentimenti per la sua compagna. Ad ogni modo è lei che deve capire bene se sta con lui solo per affetto o per amore.

Katia, infatti, ha dichiarato di essere sempre stata molto libera nel rapporto di coppia. Prima di tutto viene lei e la sua felicità, in seguito tutto il resto. Si tratta di dichiarazioni davvero molto forti che lasciano presumere proprio che i due possano dare luogo a delle dinamiche davvero parecchio intricate.

La seconda coppia partecipa dopo aver annullato le nozze: ecco Jessica e Andrea

Si tratta di Jessica e Andrea. I due ragazzi hanno un trascorso molto particolare in quanto si stavano per sposare. Per alcune motivazioni molto importanti, però, hanno deciso di annullare il loro matrimonio. Entrambi hanno, quindi, deciso di partecipare al reality show per capire se, effettivamente, la loro storia può andare avanti oppure no.

La persona che si sta facendo più domande è sicuramente Jessica. La ragazza, infatti, ha detto che dopo l'annullamento del matrimonio vuole capire se è ancora innamorata del suo uomo oppure no.

Insomma, si prospettano davvero puntate scoppiettanti.