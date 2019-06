Oggi, lunedì 24 giugno, è in onda la fatidica puntata primissima puntata di Temptation Island. Questa sera, le sei coppie hanno conosciuto i tentatori e le tentatrici che le distrarranno nel suggestivo villaggio della Sardegna. A quanto pare sono giunti i primi problemi per una coppia partecipante: Katia ha criticato più volte il suo compagno Vittorio, con il quale sta insieme da due anni, perché non la fa sentire sicura e non vuole mai confrontarsi con lei. Infatti, la bella bionda riminese ha dichiarato che vorrebbe accanto a sé un uomo più deciso e con più carattere.

Katia Fanelli: 'In una relazione è importante litigare'

Katia e Vittiorio sono la coppia che sta attirando maggiormente gli ascoltatori di Temptation Island. La bionda "fotonica" nel villaggio dei fidanzati si è immediatamente avvicinata al bel tentatore Giovanni, con il quale confida i suoi problemi con la sua relazione con Vittorio. La riminese ha confessato al ragazzo di sentirsi una donna single e che non può continuare la storia con il suo compagno perché non le sembra felice.

Durante il falò, il fidanzato Vittorio si è infastidito riguardo le affermazioni di Katia: "Mi sta scadendo come persona, sta mandando all'aria due anni e mezzo di relazione. Io ho una dignità, da uomo innamorato mi fa soffrire vederla così, a sentire certe cose, forse non si sta rendendo conto che tra ventuno giorni, quando si torna alla vita di tutti i giorni, cosa accadra?". Mentre Katia tra le lacrime ha dichiarato: "Penso che in una relazione sia importante litigare, è un modo per imparare a conoscersi meglio, ma lui non vuole mai. Lui ha il timore di affrontarmi, non ha carattere".

Katia e Vittorio a Temptation: due persone opposte

Katia e Vittorio sono due persone completamente diverse. Katia, classe 1994, è una ragazza che ama la moda, i piercing e i viaggi, mentre Vittorio è una persona più introversa e più riservata. Infatti, la bella riminese si lamenta del fatto che il suo fidanzato è geloso ed infastidito dal suo essere libera ed espansiva con le altre persone. Come sappiamo, Vittorio si innervosisce quando la sua ragazza pubblica sui social delle foto che la ritraggono in bikini e in pose sensuali.

Il giovane ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se i sentimenti della sua fidanzata sono veri o meno. Osservando il profilo Instagram di Vittorio, non possiamo non notare i continui viaggi assieme a Katia, le serate con gli amici, le partite di calcio e i filmati che lo vedono protagonista assieme alla mamma e alla nonna. Inoltre, Vittorio è una persona che coltiva molte passioni, tra cui quella dello sport e quella per la radio.

Insomma questo basterà per tenersi stretto la sua fidanzata Katia? Non vi resta che scoprirlo prossimamente.