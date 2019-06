Chissà che cosa penserà Tina Cipollari di questa notizia: secondo il portale diretto da Alfonso Signorini ''361Magazine'', la coppia composta da Kikò Nalli (ex marito dell'opinionista di Uomini e Donne) e Ambra Lombardi, nata da poche settimane all'interno della casa del Grande Fratello, potrebbe essere tra i papabili concorrenti della nuova edizione di Temptation Island.

Secondo le prime indiscrezioni, gli autori del programmi sarebbero compiaciuti dall'idea di mettere alla prova l'amore della neo coppia, nonostante i due non si siano vissuti abbastanza né all'interno né fuori dalla casa, visto che la ragazza è stata tra le prime eliminate ed ha deciso di lasciare il proprio fidanzato per Kikò solo quando è uscita dalla casa.

Pubblicità

Pubblicità

L'amore nato dopo tante controversie

L'unione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli ha avuto anche la benedizione dei figli di quest'ultimo (avuti insieme a Tina Cipollari).

La storia, all'inizio, ha subito parecchi attacchi, soprattutto da parte del figlio dodicenne di nome Francesco, che tramite il suo profilo Instagram aveva espresso il suo disappunto nei confronti della nuova compagna del padre. Secondo il giovane ragazzo, la Lombardo andava solamente in cerca di popolarità, disinteressandosi totalmente a suo padre. Gli stessi dubbi, però, erano stati sollevati dalla stessa Tina Cipollari, che non ha esitato a inviare delle frecciatine sempre tramite social.

Temptation Island: Kikò e Ambra dopo il GF potrebbero sbarcare sull'isola delle tentazioni

Temptation Island, la produzione è già arrivata nell'isola delle tentazioni

Intanto il nuovo corso della nuova edizione di Temptation Island è già iniziato: l'annuncio è stato fatto dal conduttore Filippo Bisciglia sui social. La produzione è già arrivata in Sardegna, nel resort Is Morus Relais, che da anni ospita il programma.

Al momento non si hanno tante notizie in merito ai nomi delle coppie concorrenti e dei relativi tentatori e tentatrici.

Pubblicità

Infatti al momento, il portale ''BitchyF'' ha fatto i nomi di un'altra possibile coppia, si chiamano Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, non apparterebbero al mondo dello spettacolo, ma la loro unione sarebbe caratterizzata dalla differenza d'età: ben vent'anni. La coppia proviene da Saluzzo, in provincia di Cuneo.

La data d'inizio della sesta edizione di Temptation Island non è ancora certa: fino a poco tempo fa era stata annunciata la partenza la settimana successiva della finale del Grande Fratello, ma secondo le ultime indiscrezioni, visto che le registrazioni non sono ancora iniziate, la partenza potrebbe slittare a luglio inoltrato, per poi terminare i primi di agosto.

Non ci resta che attendere l'ufficialità da parte della produzione del noto docu-reality.