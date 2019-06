La notizia che ha anticipato Davide Maggio ieri su Temptation Island, oggi ha trovato conferma nelle parole della produttrice del reality: Maria De Filippi. La conduttrice è intervenuta nel corso di un programma radiofonico ed ha fatto sapere che una delle fidanzate del cast si è presa una cotta per un single a poche ore dall'inizio delle registrazioni. Una delle sei coppie in gioco, dunque, è scoppiata la sera stessa dell'ingresso nei villaggi.

La De Filippi anticipa l'inizio movimentato di Temptation 6

A meno di 24 ore dallo "scoop" che ha lanciato Davide Maggio sul turbolento inizio di Temptation Island, è stata la produttrice Maria De Filippi a confermare che nei villaggi è successo di tutto sin da subito.

Questa mattina, infatti, la presentatrice è stata intervistata da Rudy Zerbi in radio ed ha raccontato un episodio che il pubblico potrà vedere già nella prima puntata del reality ( lunedì 24 giugno).

"La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single" - ha fatto sapere la conduttrice, ribadendo quello che ha anticipato ieri il giornalista sul suo sito.

Anche se non è stato giustamente fatto il nome dei due protagonisti di questo insolito momento, il pubblico è stato informato delle tempistiche con le quali è accaduto il tutto.

La ragazza che ha preso una sbandata per uno dei tentatori, ha palesato il suo interesse ad appena due ore dall'inizio delle registrazioni.

"Il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per due volte: nella prima c'è rimasto male perché lei ha raccontato suoi dettagli intimi, mentre la seconda ha reagito male e quasi si è messo a piangere" - ha rivelato Maria.

Ricapitolando, il componente di una delle sei coppie del cast, a pochissime ore dal via (si dice che dopo sole 4 ore ci sia stato il confronto tra i due) ha chiesto di poter incontrare la compagna al falò finale per mettere fine alla loro relazione.

Dopo aver ascoltato le parole della De Filippi in radio, si è scoperto che il motivo di questo faccia a faccia anticipato è la cotta che la fidanzata ha preso per uno dei ragazzi single che ha conosciuto nel villaggio il giorno stesso.

'Non ce l'aspettavamo neanche noi'

Le anticipazioni che ha fornito oggi Maria De Filippi sulla prima puntata di Temptation Island (in onda lunedì 24 giugno), dunque, sono le seguenti: una delle fidanzate del cast ha avuto un colpo di fulmine per un single e il suo compagno, dopo averla vista flirtare con un altro a poche ore dalla separazione nei villaggi, ha chiesto il falò di confronto finale con lei.

Davide Maggio ha anche svelato come è andato a finire questo primo faccia a faccia della sesta edizione del reality con i due protagonisti, di cui non si conoscono ancora i nomi, si sono lasciati e sono tornati a casa ognuno per conto proprio.

"Non ce lo aspettavamo nemmeno noi" - ha detto la conduttrice in radio stamattina.