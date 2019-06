Lunedì 24 giugno comincia la nuova edizione del programma Temptation Island, prodotto dall'azienda Fascino di Maria De Filippi, che vedrà ancora una volta alla conduzione Filippo Bisciglia. Quest'ultimo rappresenta ormai una garanzia e un punto fermo della trasmissione, mentre lo scorso anno il debutto della versione Vip era stato affidato a Simona Ventura.

Lo scopo del gioco non cambia: sei coppie di concorrenti verranno divise e dovranno convivere per circa tre settimane (se ci riusciranno) in due villaggi differenti con 13 tentatori e 13 tentatrici.

Di recente Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista a Radio Deejay, durante la quale ha dato delle prime anticipazioni su ciò che si vedrà in televisione. La presentatrice lombarda ha rivelato che, quest'anno, fin dalla prima puntata Temptation Island regalerà al pubblico dei colpi di scena. Infatti dopo appena quattro ore dall'inizio del gioco, una coppia avrà dei problemi e "scoppierà" subito, evento inedito nella storia del Reality Show.

Le dichiarazioni rilasciate dalla presentatrice di 'Amici'

La conduttrice di "Amici" - senza fare nomi - si è limitata a dire che la fidanzata di un concorrente si è presa una cotta per uno dei tentatori.

Questa situazione ha spinto la produzione a convocare nel "pinnettu" il compagno per metterlo al corrente dei comportamenti della sua partner. La De Filippi ha continuato dicendo che il ragazzo dapprima ci è rimasto molto male perché lei ha raccontato dei dettagli relativi all'intimità di coppia, mentre alla seconda occasione è scoppiato quasi a piangere. La conduttrice lombarda, commentando l'accaduto, ha svelato: "Non ce lo aspettavamo nemmeno noi".

Le coppie che prenderanno parte a Temptation Island

Tra le coppie che faranno parte del cast di Temptation Island spicca quella formata da Cristina e David che, dopo aver partecipato a Uomini e Donne Trono Over, ora sono pronti per testare il proprio amore. Sono due personalità piuttosto differenti, infatti mentre Cristina non è convinta dei sentimenti che prova verso l'attuale fidanzato, David si è detto pronto a metter su famiglia con la compagna.

Ci saranno poi Nunzia e Arcangelo che ormai fanno coppia fissa da 13 anni, anche se il loro rapporto va avanti tra alti e bassi. Il concorrente, in particolare, ha rivelato: "Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l'unica". Sull'isola delle tentazioni approderanno anche Katia e Vittorio e Jessica e Andrea. Questi ultimi avrebbero dovuto sposarsi, ma poi le nozze sono state rimandate per i dubbi palesati dalla donna.

Infine tra i concorrenti ci saranno anche Nicola e Sabrina e Massimo e Ilaria.