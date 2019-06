A partire da lunedì 17 giugno, una settimana dopo la finale del Grande Fratello, prenderà il via Temptation Island. Il programma è dedicato a tutte quelle coppie che vogliono mettersi in gioco per riuscire se il partner che hanno a fianco è veramente quello giusto. Fidanzati e fidanzati saranno divisi in due villaggi diversi per circa 20 giorni, con i rispettivi tentatori e tentatrici che metteranno alla prova i protagonisti. La pagina ufficiale del programma ha già svelato le prime quattro coppie che prenderanno parte al reality, mentre ce ne sono ancora altre da scoprire. A quanto pare, fra il cast potrebbe esserci anche Elisabetta Galimi.

La conduttrice sportiva forse nel cast di Temptation Island

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la notizia che tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island potrebbe esserci la conduttrice e collaboratrice sportiva Elisabetta Galimi. La donna ha partecipato a trasmissioni calcistiche come Quelli Che il Calcio, Sport Italia e anche Calcio $ Mercato.

La donna è stata di recente intervistata da Fox, dove ha rivelato che le piacerebbe partecipare ad un reality show.

Temptation Island, nel cast potrebbe esserci la showgirl sportiva Elisabetta Galimi (RUMORS)

Elisabetta ha riferito di essere fidanzata con Alessandro Lucino da un bel po' e di aver attraversato un momento di crisi di coppia, anche se poi la relazione è ripartita a gonfie vele. La show girl potrebbe magari aver deciso di sbarcare sull'Isola delle tentazioni per mettere alla prova il rapporto di coppia con il suo ragazzo. Al momento si tratta solo di rumors, ma nulla di concreto o confermato.

Le prime quattro coppie di Temptation Island

Nei giorni scorsi, la pagina Instagram ufficiale di Temptation Island ha fatto già conoscere agli appassionati nel reality quattro delle coppie che prenderanno parte al programma.

La prima coppia è formata da Katia e Vittorio, il quale ha affermato di essere più innamorato rispetto a quanto lo è la sua ragazza. I secondi protagonisti sono invece Jessia e Andrea, che hanno annullato il loro matrimonio per decisione di lei. I terzi partecipanti sono Nicola è Sabrina, lei più grande di lui vuole capire se continuare ad investire il suo futuro su questa relazione. Infine, i quarti protagonisti sono Massimo Ilaria: lei pensa che il suo ragazza sia troppo infantile e non pronto a costruire una famiglia mentre lui lamenta di non sentirsi se stesso dentro casa con lei.

Al momento le coppie fatte conoscere al pubblico sono soltanto queste quattro. I telespettatori si chiedono adesso se le coppie riusciranno ad abbandonare il programma insieme o scopriranno invece di non essere fatti l'uno per l'altra. Per scoprire ciò non resta che attendere ancora qualche settimana.