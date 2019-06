La partenza di Temptation Island è alle porte sebbene ad oggi non sia ancora stata resa nota una data ufficiale. In un primo momento il reality targato Fascino sembrava dover esordire lunedì 17 giugno, al termine del Grande Fratello 16, ma tale data è stata posticipata, probabilmente al lunedì successivo. Le sei coppie che si metteranno alla prova in Sardegna sono già state ufficializzate nei canali ufficiali mentre si attendono ancora i nomi dei tentatori e tentatrici che avranno il compito di conquistarli.

I fidanzati saranno Katia Fanelli e Vittorio Collina, Jessica Battistello e Andrea Maddalena, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Cristina Incorvaia e David Scarantino oltre che Nunzia Sansone e il suo compagno Arcangelo Bianco. Proprio questi ultimi hanno fin da subito attirato l'attenzione del pubblico da casa, promettendo scintille e tradimenti.

Nunzia su Arcangelo: 'Me ne ha fatte passare tante'

Le coppie protagoniste delle passate edizioni di Temptation Island avevano conquistato il pubblico da casa con le loro storie, spesso ai limiti del trash.

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo promettono scintille

È questo il caso, ad esempio di Oronzo Carniola e Valentina De Biasi, finiti sulla bocca di tutti per il comportamento decisamente libertino del fidanzato. Sarà questo anche il caso di Arcangelo Bianco? Nel video di presentazione pubblicato nei canali ufficiali del dating show, Nunzia Sansone ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a partecipare al programma dopo 13 anni di rapporto. Ha quindi chiarito che questo lungo periodo non è bastato per portare stabilità, soprattutto a causa del comportamento di lui.

La fidanzata, a tal proposito, ha chiosato: "Me ne ha fatte passare tante!" Parole che sembrerebbero riferirsi a diversi tradimenti di cui sarebbe stata vittima in passato.

Il motto di Arcangelo: 'La vita va vissuta'

A conferma di quanto rivelato da Nunzia nel video di presentazione di Temptation Island, anche Arcangelo ha rivelato di essere una persona che ama divertirsi, godendo al massimo di ogni possibilità che gli offre la vita. Il fidanzato ha fatto capire di ritenere Nunzia molto importante ma di non essere affatto convinto dell'importanza della fedeltà.

Queste le sue parole: "È la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che dev'essere anche l’unica". E quale migliore occasione se non il contesto televisivo per evidenziare il motto del carpe diem? Con questi presupposti, Arcangelo e Nunzia si preannunciano come due dei fidanzati più interessanti di un'edizione molto attesa, dopo gli ottimi ascolti dello scorso anno quando Temptation Island si è attestato come uno dei maggiori successi televisivi dell'estate.