A nove giorni dal debutto di Temptation Island in Tv, i telespettatori conoscono già la maggior parte dei protagonisti della nuova edizione: sui profili social della trasmissione, infatti, sono state presentate 4 delle 6 coppie del cast di quest'anno. Ieri, ad esempio, è stata ufficializzata la partecipazione al reality di Ilaria e Massimo: lui si lamenta di non essere libero in casa, lei vuole capire se è l'uomo giusto. Gli altri concorrenti che sono stati svelati poche ore fa, sono Sabrina e Nicola: è confermato, dunque, il Gossip che aveva lanciato Bitchyf l'altro giorno sulla presenza di una coppia in cui lei è più grande di circa 20 anni rispetto al fidanzato.

Pubblicità

Pubblicità

Sabrina e Nicola sono la terza coppia del cast

La sesta edizione di Temptation Island, inizia a prendere forma: gli addetti ai lavori, infatti, hanno presentato quasi tutto il cast del format che debutterà su Canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata. Dopo aver conosciuto Katia e Vittorio, e Jessica e Andrea, ieri i fan del programma hanno potuto vedere parte del video di presentazione della terza e della quarta coppia di quest'anno.

Sabrina e Nicola, ad esempio, hanno deciso di partecipare al reality Mediaset per capire se la grande differenza d'età che c'è tra loro può essere un ostacolo per i progetti futuri che hanno.

Temptation Island, svelati altri 4 concorrenti: Nicola e Sabrina, lei ha molti anni in più.

La donna, in particolare, ha fatto sapere: "Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai avrei pensato di fidanzarmi con un ragazzo tanto più giovane".

Stando all'indiscrezione che ha riportato il blog Bitchyf un paio di giorni fa, tra i due componenti di questa coppia ci sarebbero almeno 20 anni di differenza: lei, che ha confermato di essere quella con più esperienza, è spaventata da quello che potrebbe accadere prossimamente con il compagno.

Pubblicità

Nicola, dal canto suo, si è mostrato sicuro dei sentimenti che prova, tanto che prima di partire per la Sardegna ha detto: "A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più".

Ilaria e Massimo: prova di maturità a Temptation

La quarta coppia che è stata presentata ieri pomeriggio sulla pagina Instagram di Temptation Island, è quella formata da Ilaria e Massimo: è stata lei a contattare la redazione perché vuole mettere alla prova il fidanzato e la sua maturità.

Nel video di presentazione, infatti, la ragazza ha detto di avere molti dubbi sul fatto che il compagno possa essere pronto a fare un passo importante, e lui ha confermato il tutto lamentandosi della poca libertà che avrebbe tra le mura domestiche.

"Non riesco nemmeno a fare una partita alla PlayStation con calma e serenità", ha fatto sapere il giovane prima di partire.

Mancano soltanto due coppie a completare il cast della sesta edizione di Temptation.

Pubblicità

A breve, dunque, scopriremo se anche quest'anno ci saranno almeno due concorrenti "Vip" nei villaggi (nel 2018 abbiamo visto Ida e Riccardo di Uomini e Donne Over) oppure se la versione trasmessa quest'estate sarà interamente dedicata agli amori della gente comune.