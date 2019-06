Le riprese sono già iniziate e nelle ultime ore la produzione ha rotto gli indugi e svelato i nomi delle prime quattro coppie protagoniste della sesta edizione di Temptation Island. Secondo quanto riferito dal sito Davide Maggio la versione ‘Nip’ del reality sui sentimenti partirà in anticipo rispetto al passato. Nello specifico la prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 17 giugno su Canale 5, una settimana dopo la finale del Grande Fratello.

Mediaset spera di ripetere il successo della scorsa edizione quando Temptation raggiunse risultati eccellenti in termine di ascolti sia per la versione classica che per quella dedicata ai Vip.

Al timone della trasmissione televisiva è stato confermato Filippo Bisciglia. In queste ore sul profilo ufficiale del reality sono stati condivisi i filmati relativi alle prime coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Dopo la presentazione di Katia e Vittorio e Jessica e Andrea, i fan del programma hanno fatto la ‘conoscenza’ di Nicola e Sabrina e di Massimo e Ilaria.

Sabrina ha deciso di mettere alla prova il suo fidanzato più giovane a Temptation Island

Temptation Island, la prima puntata dovrebbe andare in onda il 17 giugno

Con il trascorrere delle ore prende forma la nuova edizione di Temptation Island. Al momento tra le quattro coppie ufficializzate non figurano personaggi reduci da esperienze televisive. In molti sperano di vedere sbarcare in Sardegna, come tra l’altro è accaduto in passato, i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. In occasione dell’ultima puntata del trono over era stata la stessa Maria De Filippi a far intendere che Gemma Galgani poteva essere una delle ospiti del villaggio delle tentazioni.

Nell’attesa di sapere se la dama del trono over sarà protagonista nella versione Nip o in quella Vip, proseguono le presentazioni delle coppie protagoniste della sesta edizione.

Dopo varie relazioni con uomini più maturi, Sabrina Martinengo si è legata sentimentalmente ad un ragazzo molto più giovane di lei: “Mai nella mia vita avrei pensato di trovarmi in una situazione simile. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione”. Dall’altra parte Nicola Tedde ha spiegato di essere sempre stato attratto dalle donne con “qualche anno in più”.

Nicola: 'Sono sempre stato attratto da donne più grandi', Ilaria e Massimo ad un bivio

Nel corso della giornata di ieri è stata ufficializzata anche la quarta coppia protagonista di Temptation Island 6. Ilaria ha deciso di partecipare al reality sui sentimenti per mettere alla prova il fidanzato. “Voglio vedere se Massimo è adatto a me e se insieme possiamo metter su famiglia. Mi sembra un po’ troppo infantile su tanti punti di vista”.

Dall’altra parte Massimo ha ammesso di attraversare un momento delicato della sua vita sentimentale.

“Mi rendo conto che dentro casa mia non riesco ad essere più me stesso. Non riesco a farmi una partita alla playstation in tutta serenità”. Tra le coppie protagoniste anche Jessica e Andrea che hanno scelto di testare il loro rapporto a Temptation do aver disdetto il matrimonio.