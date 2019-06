Dopo tanta attesa, la prima puntata di Temptation Island si è conclusa. Le sorprese non sono mancate, ma già si pensa a cosa succederà durante il prossimo appuntamento con il reality più seguito dell'estate.

Il primo episodio ha svelato diversi problemi tra le coppie, soprattutto in quella di Jessica e Andrea. I due innamorati hanno mostrato segnali di cedimento sin da subito e il ragazzo ha già chiesto il falò di confronto per chiarire la situazione con la fidanzata. Lei, dal suo canto, ha preferito rinunciare all'incontro e rimanere nel villaggio per poter approfondire la conoscenza con il tentatore Alessandro.

Pubblicità

Pubblicità

La seconda puntata di Temptation Island

Nella seconda puntata di Temptation Island, come anticipato dalle immagini di coda del primo appuntamento, si vedrà che la crisi tra Jessica e Andrea si accentuerà. L'interesse che la ragazza prova per il tentatore sarà sempre più evidente, tanto che arriverà a dichiarare apertamente quello che prova. Andrea, dall'altra parte, prenderà consapevolezza del forte rischio che corre il suo legame con la fidanzata che potrebbe ormai finire.

Pubblicità

Durante l'appuntamento di lunedì sera su canale 5, nel programma condotto da Filippo Bisciglia si darà ampio spazio a un'altra coppia: quella formata da Nunzia e Arcangelo. La ragazza ha ascoltato delle parole da parte del fidanzato che non le sono affatto piaciute ed ha chiesto subito il falò di confronto. Arcangelo, nonostante avrebbe già baciato una single, a differenza di Jessica, ha accettato di recarsi all'incontro chiarificatore. Nella prossima puntata i due potranno parlare e decidere se rimanere insieme o troncare il loro rapporto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Coppia a rischio rottura

Maria De Filippi, in un programma radiofonico, aveva rivelato che una coppia si sarebbe lasciata al primo falò di confronto. Avendo Jessica rifiutato quello con il suo fidanzato, il primo incontro che avverrà tra una coppia sarà proprio quello tra Arcangelo e Nunzia: potrebbero essere loro a lasciarsi? Ragionando su quello che ha raccontato la presentatrice sembrerebbe proprio di sì.

Nella seconda puntata continueranno anche le storie delle altre coppie.

Si vedrà innanzitutto progredire la conoscenza tra Jessica e il suo tentatore Alessandro che saranno sempre più vicini, spezzando il cuore al fidanzato Andrea.

Vittorio si sveglierà e deciderà di uscire con una tentatrice, ma la sua fidanzata Katia sminuirà l'episodio. Si parlerà anche di Nicola e Sabrina: i due fidanzati saranno messi in discussione dalla conoscenza tra la ragazza e Giulio Raselli. Tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e la fidanzata il rapporto crescerà in un'intesa sempre più forte.

Pubblicità

Non resta che aspettare la seconda puntata con Temptation Island che andrà in onda lunedì, 1° Luglio in prima serata su Canale 5.