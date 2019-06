Dopo la fine del Grande Fratello 16, l'attenzione si sta spostando sui futuri Reality Show che andranno in onda su Canale 5. Tra questi, ovviamente, il prossimo sarà Temptation Island. Le riprese della versione normale del reality sono, ormai, cominciate da quasi due settimane e, molto presto, anche il pubblico da casa potrà prendere visione di quanto sta accadendo. Ad ogni modo, sono trapelate le prime curiosità in merito alla versione del format per personaggi televisivi famosi.

Nelle ultime ore si vocifera di una probabile partecipazione di Kikò Nalli e la sua nuova compagna Ambra Lombardo. I due, dunque, sono tra le coppie in lizza per la candidatura. Ad ogni modo, sulla questione si è espressa l'avvenente professoressa. La donna, infatti, ha detto di essere molto preoccupata dalla cosa e non è convinta che questa esperienza possa giovare al loro rapporto: "Tremo al solo pensiero" ha chiosato. Scopriamo nel dettaglio cos'altro ha rivelato.

Kikò ed Ambra forse a Temptation Island VIP

Le paure di Ambra Lombardo sull'ipotetica partecipazione a Temptation Island VIP

Ambra Lombardo si è lasciata andare ad un'intervista sul settimanale "Nuovo". In tale occasione ha parlato del suo rapporto con Kikò al di fuori del reality show e poi ha menzionato anche la vicenda inerente la probabile partecipazione a Temptation Island VIP.

In merito alla questione, la Lombardo ha detto che, da donna siciliana quale è, è davvero molto gelosa del suo uomo.

Proprio per questo motivo farebbe davvero molta fatica ad affrontare questo tipo di esperienza. Inoltre, Ambra ha anche detto che, considerando il fatto che stanno insieme da davvero troppo poco tempo, ha un po' di paura e teme che l'esperienza possa incrinare drasticamente il rapporto con il famoso hair-stylist.

Ambra ha temporaneamente lasciato il suo lavoro da insegnante per fare la modella

Insomma, secondo quanto rivelato dalla donna, al momento lei non sembra essere molto propensa a cimentarsi in questo tipo di esperienza.

Dopo il Grande Fratello 16 preferirebbe vivere serenamente la storia con Kikò in modo da rendere più solida la loro unione e i loro sentimenti.

Ambra, inoltre, ha rivelato anche un'altra cosa. La seducente professoressa ha raccontato di aver temporaneamente messo in stand-by la sua professione da insegnante ed ha deciso di dedicarsi di più al lavoro di modella, attività che svolgeva prima di entrare all'interno della casa del Grande Fratello.

Per quanto riguarda la sua storia con Kikò, le cose sembrano andare a gonfie vele anche se, da quanto emerso anche durante una precedente ospitata a Pomeriggio 5, lei pare sia molto più coinvolta del suo compagno Kikò Nalli.