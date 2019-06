Tra Tina Cipollari e Barbara D'Urso non correrebbe buon sangue? Sarebbe questa l'impressione che si ha dopo che nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5, la storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina alla conduttrice partenopea che in queste settimane sta accogliendo il suo ex marito Kikò Nalli all'interno della casa del Grande Fratello 16 (dove ha trovato anche un nuovo amore).

La frecciatina di Tina Cipollari contro Barbara D'Urso e i suoi programmi

Al termine della puntata di Uomini e donne, che eccezionalmente è andata in onda in diretta tv con le scelte dei tronisti, Tina Cipollari, nel momento in cui salutava il pubblico, ha ricordato gli appuntamenti con i programmi in palinsesto su Canale 5 al termine del dating show. L'opinionista si è però dimenticata di citare sia il Grande Fratello 16 che Pomeriggio 5, entrambi presentati da Barbara D'Urso.

Tina Cipollari contro la D'Urso

Una dimenticanza non voluta? A quanto pare sembrerebbe proprio di no visto che Maria De Filippi le ha fatto subito notare che si era dimenticata di citare la striscia quotidiana del GF 16. A questo punto la risposta di Tina è stata ben precisa: "Dopo di noi c'è Il Segreto, poi Gerry Scotti e Ciao Darwin" - ha chiosato l'opinionista di Uomini e donne che non ha menzionato neanche Pomeriggio 5, condotto sempre dalla D'Urso.

Maria De Filippi ha continuato a mettere in difficoltà la Cipollari chiedendole provocatoriamente cosa facesse il lunedì sera e, soprattutto, cosa guardasse in tv.

"Vado in palestra" - ha risposto con ilarità Tina sottolineando così il fatto che non guardasse l'appuntamento serale con il reality show condotto da Barbara D'Urso che vede tra i concorrenti in gara anche l'ex marito Kikò.

Barbara D'Urso 'ama' l'opinionista e la vorrebbe intervistare nei suoi talk show

Eppure sembrerebbe che Tina sia un'attenta spettatrice del GF 16 visto che in diverse occasioni, proprio durante la messa in onda del reality show Mediaset, ha postato delle Stories su Instagram in cui commentava quello che stava accadendo nella casa più spiata d'Italia al suo ex marito.

Quest'ultimo, nel frattempo, si è invaghito della sexy professoressa Ambra che lo sta aspettando fuori dalla casa per proseguire la frequentazione.

Va detto, però, che in queste settimane la D'Urso ha sempre parlato bene di Tina sia al GF 16 sia durante gli spazi dedicati al reality in occasione di Pomeriggio 5 e Domenica Live. "Io amo Tina" - ha ripetuto più volte la conduttrice partenopea la quale in diverse occasioni aveva anche invitato ufficialmente la Cipollari in uno dei suoi programmi del day time per una lunga D'Urso-intervista.