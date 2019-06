Una volta terminato Uomini e donne, i vari protagonisti del talk show sono in vacanza. Tra questi, il personaggio maggiormente discusso, negli ultimi tempi, è Tina Cipollari. L'esuberante opinionista del talk show di Maria De Filippi, infatti, sta tenendo aggiornati i fan in merito a come sta trascorrendo le giornate senza il programma pomeridiano. Ieri, domenica 23 giugno, la Cipollari e tutta la sua immensa famiglia, amici compresi, hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno di Vincenzo Ferrara, il nuovo compagno della dama.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la fine della storia con Kikò Nalli, infatti, la donna ha trovato l'amore con il famoso imprenditore fiorentino. Tuttavia, la cosa che ha generato maggiore scalpore di tutti i festeggiamenti è il regalo che l'opinionista ha fatto al suo compagno. Stando a quanto emerso sul web, pare si tratti di un orologio di un famoso brand. La cosa disarmante è il prezzo. Pare che l'oggetto in questione, infatti, costi circa 10 mila euro.

La bella festa per il compleanno di Vincenzo Ferrara, compagno di Tina Cipollari

Tina Cipollari sembra davvero felicissima insieme al suo nuovo compagno Vincenzo. I due, molto presto, dovrebbero anche convolare a nozze.

Pubblicità

La loro è una splendida famiglia nella quale regna l'amore e l'armonia. La donna, infatti, continua ad essere in ottimi anche con il suo ex marito Kikò Nalli e, stando a quanto emerso, anche con la sua nuova fiamma Ambra Lombardo. Tina ed Ambra, infatti, in un primo momento avevano avuto una sorta di screzio online. Ad ogni modo, adesso sembra essere tutto chiarito e tra le donne regna pace e serenità.

Ieri sera, dunque, tutta la famiglia si è riunita per festeggiare i 50 anni di Vincenzo. L'evento si è svolto seguendo un dress-code specifico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Si è trattato, infatti, di un White-party. Tina e Vincenzo sono apparsi alquanto affiatati. La donna non ha potuto fare a meno di fargli qualche dedica sui social e di fargli gli auguri pubblicamente.

Il costoso regalo che Tina avrebbe fatto al suo compagno

Nel corso delle IG Stories sono apparsi anche dei video nei quali Vincenzo ci ha tenuto a ringraziare Tina per l'ottima festa organizzata e per il regalo meraviglioso. Ferrara ha mostrato il preziosissimo orologio che indossava al polso.

Andando su internet è stato possibile risalire all'esatto modello di quell'orologio e al suo ipotetico costo. A quanto pare, si tratta di un orologio del valore di più di 10 mila euro.

Insomma, Tina Cipollari ha voluto fare un regalo davvero parecchio costoso al suo uomo per l'occasione speciale e lui, ovviamente, non ha potuto fare a meno che rimanere molto felice e colpito dall'estremo atto di generosità.