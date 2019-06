Ieri sera, Kikò Nalli è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello. Il pubblico, a quanto pare, ha deciso di interrompere la sua esperienza e di farlo tornare dai suoi figli e dalla sua famiglia. La sua ex moglie Tina Cipollari ha commentato più volte la sua esperienza nel Reality Show. Pertanto, specie in occasione della sua eliminazione, l'esuberante opinionista non ha potuto fare a meno di commentare la cosa. Subito dopo la puntata, infatti, la Cipollari ha pubblicato una IG Stories nella quale ha scritto: "Da oggi per me è finita la pacchia".

Il messaggio è un chiaro riferimento al suo ex marito Kikò Nalli.

Tina Cipollari e i commenti sull'esperienza di Kikò Nalli all'interno della casa del Grande Fratello

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno avuto una storia davvero molto lunga, sfociata in un matrimonio e nella nascita di tre splendidi figli. Ad ogni modo, le cose tra i due hanno incominciato a non andare più bene, per questo motivo, dopo moltissimi anni hanno deciso di porre fine al loro legame.

Tina critica con ironia su IG l'uscita di Nalli dal GF16: 'Per me è finita la pacchia'

Ad ogni modo, nonostante il matrimonio sia finito, entrambi hanno voluto preservare il loro affetto e rispetto. Proprio per questo motivo, continuano ad essere molto presenti nella vita l'uno dell'altra: proprio per questo motivo, la Cipollari ha commentato spesso l'esperienza del concorrente al Grande Fratello. In passato si è anche espressa su Ambra e sul rapporto che quest'ultima avesse instaurato con il suo ex marito. In tale occasione, però, Tina non è stata molto clemente, dal momento che ha giudicato la donna completamente inadatta alla personalità di Kikò.

Il commento della Cipollari sui social: 'Per me è finita la pacchia'

Ad ogni modo, dopo l'eliminazione di Nalli, la Cipollari ha criticato ironicamente la sua uscita dicendo che fosse finita la pacchia. Ebbene sì, a partire da ieri sera, l'uomo è tornato alla sua vita ed ha potuto finalmente riabbracciare i suoi figli. Adesso, però, bisognerà fare i conti con la realtà. La storia, che fino a questo momento era solo "virtuale" tra Kikò ed Ambra si appresta a concretizzarsi.

La figura della seducente professoressa, infatti, dovrà essere introdotta all'interno del nucleo familiare della Cipollari e questo potrebbe provocare delle incomprensioni.

Uno dei figli di Nalli, infatti, si è mostrato assolutamente contrario all'unione tra il padre e la nuova donna. Per questo motivo, potrebbero sorgere delle pesanti discussioni. Riusciranno Kikò ed Ambra a preservare il loro rapporto, appena incominciato, in modo da farlo diventare qualcosa di molto più grande ed importante?

Non ci resta altro che attendere per scoprire come si evolverà la situazione.