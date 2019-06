Fuori programma al Wanda Metropolitano di Madrid (Spagna), dove si è disputata la partita finale della Uefa Champions League per la stagione sportiva 2018/2019. Una ragazza dai capelli biondi è entrata sul rettangolo di gioco al 18° minuto circa del primo tempo. Quasi totalmente svestita, con un costume da bagno di colore nero, ad un pezzo, la ragazza ha mostrato a mezzo mondo (la partita è trasmessa in diretta televisiva in numerosi Paesi a livello mondiale) le sue grazie prima di essere fermata, bloccata e portata fuori dal terreno di gioco dagli addetti alla sicurezza dell'impianto sportivo.

Chi è la ragazza

Si tratta di Kinsey Wolanski, nome d'arte Kinsey Sue, professione modella. E' lei che ha catapultato l'attenzione su di sé nella finale di Uefa Champions League disputata ieri tra Tottenham e Liverpool. Una partita piuttosto monotona e noiosa, priva di grandi emozioni e con due reti soltanto messe a segno, che ha regalato la vittoria al Liverpool e momenti piccanti ai numerosissimi spettatori e telespettatori. Con indosso soltanto un costume da bagno che lasciava ben poco all'immaginazione, la bellissima e biondissima Kinsey Wolanski è stata rincorsa dagli stewards per diverse decine di metri, prima di essere acciuffata.

Tottenham-Liverpool con una giocatrice in più: invasione di campo nella finale Champions

Sul lato davanti del suo 'castigato' abbigliamento, la modella recava una scritta pubblicitaria per il sito internet per adulti del suo partner, Vitaly Zdorovetskiy, ex attore a luci rosse e noto youtuber, molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta oltre un milione di seguaci. Vitaly ha molto apprezzato l''impresa' della sua ragazza e non ha perso tempo a ringraziarla pubblicamente con un post pubblicato sul suo account Instagram.

Molto attiva sui social network anche Kinsey: su Instagram la seguono oltre mezzo milione di persone. Il fuori-programma del Wanda Metropolitano ha regalato a Sue ancora più fama e popolarità, tanto che in pochissime ore ha ottenuto su Instagram centinaia di migliaia di nuovi seguaci, simpatizzanti e ammiratori.

Invasioni di campo: i precedenti

Non è la prima volta che 'intrusi' fanno incursioni sul manto verde del terreno di gioco, costringendo i direttori di gara ad interrompere momentaneamente lo svolgimento della gara, in attesa che i tutori dell'ordine ristabiliscano la sicurezza sul campo.

L'ultima in ordine di tempo, sempre in un contesto globale, riguarda la finale del Campionato di calcio mondiale dello scorso anno. Nello stadio di Mosca (Russia) due uomini e una donna entrarono in campo pacificamente al settimo minuto del primo tempo, venendo prontamente bloccati dalle forze dell'ordine. In quel caso, l'invasione di campo fu rivendicata sui social da Pussy Riot, collettivo russo impegnato politicamente.