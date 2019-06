Prosegue l'appuntamento settimanale con la serie televisiva turca, intitolata "Bitter Sweet" che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, sarà al centro dell'attenzione delle trame l'attrazione reciproca tra Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). I due innamorati non riusciranno a mettere da parte i sentimenti e finiranno per scambiarsi un bacio intenso pronto per far cambiare il rapporto tra la chef e l'imprenditore.

Non mancheranno i contrasti derivanti dal piano organizzato da Hakan e Demet che sono riusciti nell'intento di ottenere la custodia definitiva di Bulut. L'Aslan non sarà in grado di resistere di fronte al fascino della sorella di Asuman e la vicinanza tra i due innamorati risulterà evidente nel momento in cui Deniz organizzerà una festa nel locale da lui acquistato per aiutare Alya. Quest'ultima avrà la possibilità di dimostrare il talento canoro.

Una serata romantica tra Ferit e Nazli

Lo zio di Bulut si dirà pronto per chiedere a Nazli di passare la serata con lui in un posto differente e si recheranno in un famoso ristorante. Nazli ha accettato l'invito di Fatos (Oznur Serceler) che l'ha voluta far venire alla festa per poter avere delle possibilità nel rapporto con il ricco ereditiere. La giovane cuoca coglierà l'occasione per portare l'Aslan in un locale che fa degli piatti ottimi. In quest'occasione Ferit chiederà alla ragazza di ballare con lui. Demet e Hakan non vorranno dare tregua a Ferit e saranno ossessionati dal desiderio di avere il 48% della Pusula Holding.

Buse non vuole far parte del piano di Hakan e Demet

Hakan non perderà occasione per mostrare la volontà di diventare il tutore legale di Bulut (Alihan Turkdemir) e proverà a coinvolgere in questa storia una persona legata a Ferit. Si tratta di Buse, un'amica di Ferit che sarà ingaggiata per sedurre l'uomo e scattare delle foto con l'intento di far notare la bassa moralità dell'affarista. I due coniugi vorranno consegnare il materiale al giudice per facilitare la vittoria ma Buse non avrà intenzione di cedere al ricatto e non tradirà il dottor Aslan.

Il momento di sconforto per l'Aslan

Arriverà il giorno dell'udienza per parlare della custodia definitiva di Bulut dove Hakan non perderà occasione di mettere in cattiva luce Ferit mostrando le fotografie della cena tra Buse e l'Aslan. Inoltre verranno date al giudice le foto del ballo dell'uomo in compagnia di Nazli con l'intento di far considerare l'affarista come "un donnaiolo". Infine il giudice deciderà di dare la custodia esclusiva a Hakan e Demet.

In seguito a questa decisione l'Aslan sarà distrutto per aver perso Bulut.