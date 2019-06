Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un posto al sole, ambientata principalmente nello storico Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio svelano che Diego avrà intenzione di andare fino in fondo alla questione riguardante il partner di Beatrice. Intanto continueranno ad esserci difficoltà nel rapporto tra Vittorio e Alex, anche a causa dell'ingombrante presenza di Mia che genererà nuove tensioni tra i due innamorati.

Questa situazione darà ad Anita un'opportunità in più per avvicinarsi al conduttore radiofonico.

Un'altra vicenda vedrà coinvolto Michele, il quale si interesserà della situazione processuale di Mimmo. Il giornalista, infatti, nelle puntate precedenti si è già rivolto a Niko per chiedergli di occuparsi della difesa legale del ragazzo. Raffaele si renderà conto che il figlio ha una vera e propria ossessione nei confronti di Beatrice, e di conseguenza s'impegnerà affinché possa convincerlo a dimenticare la sua relazione ormai naufragata con la Lucenti. Infine un'inattesa rivelazione di Anita (Ludovica Bizzaglia) finirà per complicare ulteriormente il rapporto tra Vittorio (Amato D'Auria) e Alex.

Michele incontra i parenti di Mimmo e si convince di aver fatto la scelta giusta

Il dottor Saviani avrà un incontro con i genitori di Mimmo, al termine del quale sarà ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta nell'aiutare l'amico di Maurizio. Il tempo trascorso insieme sarà determinante per far sì che Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli) possano approfondire la loro conoscenza. La moglie di Filippo (Michelangelo Tommaso) avrà anche l'occasione per fare delle scoperte inaspettate sul conto del sosia di Tommaso.

Diego, intanto, deciderà di dare ascolto alle parole del padre, e troverà nel lavoro una soluzione per dimenticare finalmente Beatrice.

Filippo vuol fare una proposta importante a Leonardo

La Lucenti si troverà alle prese con l'insoddisfazione legata alla sua relazione piuttosto tormentata, poiché l'uomo che sta frequentando è già sposato. Guido potrà finalmente lasciarsi tutti i problemi alle spalle per dedicarsi ad una bella vacanza con Mariella (Antonella Prisco) e il piccolo Lorenzo.

Marina, invece, sarà convinta di essere spiata da un uomo misterioso, e per scoprire qualcosa in più deciderà di far installare le telecamere di sorveglianza nella sua casa.

Leonardo si impegnerà per ottenere il perdono di Serena dopo aver commesso un grosso errore. Filippo manifesterà l'intenzione di fare una proposta allettante ad Arena, e questo suo proposito metterà in difficoltà la signora Sartori, sicura che il marito non debba concedere tanta fiducia al nuovo arrivato. Infine Angela, dopo un diverbio con la madre, le rivelerà di essere in un periodo di profonda crisi sentimentale.