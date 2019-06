Le consuete anticipazioni di Un posto al sole, la fortunata soap opera targata Raitre, non smettono di stupire il numeroso pubblico che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le appassionanti vicende dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Anche le trame relative alla settimana dall'8 al 12 luglio assicurano una serie di colpi di scena entusiasmanti che - di sicuro - lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Il primo personaggio di cui si ha notizia è Vittorio.

Il giovane Del Bue affronterà, infatti, un periodo particolarmente complesso in campo sentimentale. Dopo il bacio e le avance di Anita, Vittorio proverà in tutti i modi a dimenticare l'accaduto, ma la costante intromissione della madre Assunta lo porterà al limite della sopportazione. Sarà proprio allora che il ragazzo deciderà di concedersi una fuga romantica accanto alla sua fidanzata Alex, tuttavia il viaggio non sortirà l'effetto desiderato poiché Vittorio non smetterà di pensare al bacio con Anita. Sarà proprio in quel momento che il ragazzo capirà che è davvero arrivato il momento di scegliere chi, tra Alex ed Anita, potrà stargli accanto.

Spoiler Un posto al sole 8-12 luglio: l'ultimo incontro tra Franco e Ciro

Ma le anticipazioni di Un posto al sole non si fermano alle complesse vicende sentimentali di Vittorio Del Bue. Negli episodi in onda la seconda settimana di luglio, largo spazio sarà dedicato anche alla disputa tra Ciro e Franco. Quest'ultimo, infatti, mediterà di tornare in palestra, ma il pensiero di incontrare il suo, ormai, ex amico lo destabilizzerà parecchio. Messe da parte le reticenze e recuperata, finalmente, la forma fisica ideale Franco deciderà di affrontare l'uomo che ha baciato sua moglie.

Appianate le divergenze, i due si daranno il definitivo addio e Ciro rifletterà sulla possibilità di abbandonare la palestra. Sul fronte della disputa tra i Palladini e i Ferri, invece, continueranno le schermaglie con Alberto sempre più convinto a mettere i bastoni tra le ruote a Roberto e Filippo che, dal canto loro, si dimostreranno convinti di aver concluso con successo l'affare con l'intermediario londinese. I due uomini, tuttavia, ignoreranno i propositi di Alberto che tenterà, in tutti i modi, di far fallire il nuovo progetto dei Ferri.

Un posto al sole: Marina ospiterà Arturo per scoprire le sue vere intenzioni

L'ultima storyline di cui si ha traccia riguarda, invece, il personaggio di Marina. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole la donna attraverserà, infatti, un periodo particolarmente complesso in ambito lavorativo. Nel bel mezzo della disputa tra i Ferri e i Palladini, la Giordano riceverà - inoltre . una chiamata da parte della mensa dei poveri. Sarà proprio questa l'occasione la porterà ad incontrare il famoso senzatetto che si è introdotto nella sua villa.

Convinta a scoprire le reali intenzioni di Arturo, Marina deciderà dunque di ospitarlo nella sua abitazione.