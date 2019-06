Angela Nasti e Alessio Campoli sono una delle ultime coppie uscite dal programma televisivo Uomini e donne. Al contrario di tutte le previsioni, la tronista non ha scelto Luca Daffrè come molti si aspettavano. Nei primi giorni dopo l'abbandono del programma, i due si sono mostrati insieme di rado e la bella influecer non ha postato alcuno scatto sul suo profilo dei due, cosa che ha suscitato parecchie domande da parte dei fan. In seguito, la donna ha deciso di partire in vacanza con la sua famiglia, spiegando di sentire il bisogno di stare con i suoi dopo questo periodo a U&D.

Pubblicità

Pubblicità

I rumors di una possibile rottura tra i due si sono fatti sempre più insistenti e nelle scorse ore Amedeo Venza ha dichiarato che l'ex tronista avrebbe chiesto una pausa di riflessione.

Le rivelazioni di Amedeo Venza

Amedeo Venza è un personaggio noto nel mondo del Gossip, che già altre volte ha lanciato alcune indiscrezioni riguardo ad alcune coppie di Uomini e Donne. Anche questa volta, l'uomo pare essere a conoscenza di qualche dettaglio in più rispetto ai suoi fan.

Nelle sue storie postate su Instagram, il ragazzo ha infatti scritto che sa che Angela ha chiesto una pausa di riflessione ad Alessio perché lei lo avrebbe detto apertamente, anche se non si sa in quale circostanza tale dichiarazione sia avvenuta.

In secondo luogo, Venza ha riferito che prima della scelta, la Nasti avrebbe dichiarato in un salone di bellezza che sarebbe andata via dal programma con Alessio senza un grande interesse e che avrebbe poi capito nei giorni che seguivano se la relazione potesse andare avanti o meno. L'uomo ci tiene dunque a precisare che la relazione non sarebbe mai iniziata.

Pubblicità

Angela Nasti riferisce su IG che presto chiarirà tutto

I fan sono molto curiosi di sapere cosa stia succedendo tra i due. Pochi giorni fa, la stessa Nasti aveva riferito che piano piano informerà i fan di tutto e che le vengono rivolte delle domande troppo precise, ma lei, nonostante sia esposta, ci tiene a preservare la sua riservatezza. La donna ha anche rivelato di stare bene e di star passando alcuni giorni con la sua famiglia.

L'ex tronista di Uomini e Donne non è stata dunque molto precisa nello spiegare cosa stia succedendo.

Neanche Alessio dal canto suo sta dando alcuna spiegazione riguardo alla sua relazione con Angela. Le voci in giro riguardo ad una rottura sembrano comunque essere più insistenti che mai. Anche Deianira Marzano ha riferito sui suoi profili social che le sarebbe arrivato un messaggio di una persona che frequenta lo stesso centro estetico della ragazza, la quale avrebbe riferito di non essere interessata a nessuno dei due corteggiatori presenti.