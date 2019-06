Dopo le numerose voci di una presunta crisi tra Angela Nasti e Alessio Campoli, è arrivata la conferma dell’addio tra i due. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex tronista partenopea.

Lo scorso 31 maggio, su Canale 5, è andata in onda la scelta di Angela Nasti. La ragazza fin dal primo istante ha ammesso di aver scelto con il cuore. Al termine del programma Alessio e Angela non si sono mai mostrati sui social, al contrario delle altre coppie uscire dal dating.

Addirittura, l’ex tronista è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia.

Alle numerose domande dei follower sull’assenza dell’ex corteggiatore, la ragazza ha sempre spiegato che era un viaggio programmato da tempo. In seguito Angela aveva promesso ai suoi fan di fare chiarezza sulla sua situazione, fino all’epilogo di oggi.

Attraverso delle Instagram Story, la Nasti ha ammesso di aver lasciato Alessio Campoli una settimana dopo la fine del dating.

La partenopea senza mezzi termini ha puntato il dito contro il suo ex corteggiatore: “Fuori dal programma, Alessio è cambiato”. Di conseguenza tutte le cose postive del romano che avevano colpito la tronista, sono svanite.

Al momento alle parole di Angela Nasti non è arrivata nessuna replicata da parte del diretto interessato. L’unica persona a sembrare un po’ più scatenata del solito, è stata la mamma di Alessio Campoli. La donna ha messo alcuni like ad i commenti degli utenti nei quali Angela viene accusata di essere la nuova ‘Sara Affi Fella’.

La reazione del web

Angela Nasti è finita nel mirino delle polemiche dopo l’addio ad Alessio. Sui social, molti telespettatori hanno accusato l’ex tronista di essere una bugiarda. Altri, invece, l’hanno accusata di aver scelto un ragazzo che aveva già conosciuto al di fuori delle telecamere. Secondo alcune testimonianze anonime la ragazza, prima della scelta, avrebbe confidato ad alcuni suoi paesani di non essere interessata a nessuno dei suoi corteggiatori. Tuttavia quest’ultima affermazione al momento non trova nessuna conferma o smentita.

Chiara Nasti: ‘Basta accusare mia sorella’

Dopo i numerosi giudizi contro Angela Nasti è scesa in campo Chiara. La sorella dell’ex tronista, tramite il suo profilo social, ha spezzata una lancia in favore di Angela. Stando al racconto dell’influencer, l’ex corteggiatore una volta spenti i riflettori di U&D sarebbe cambiato caratterialmente. Inoltre, la partenopea non amerebbe affatto il mondo del spettacolo. Infine, Chiara Nasti ha concluso il suo intervento, ammettendo che Campoli era il suo preferito.

Nel frattempo, da quando è stata annunciata la fine della relazione, il profilo di Angela ha già perso circa tre mila follower.