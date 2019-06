Sono passati pochi giorni da quando sono andate in onda le scelte finali dei tronisti di Uomini e donne su Canale 5 e in molti si chiedono come stiano procedendo le nuove storie d'amore che sono nate in trasmissione. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Angela e Alessio, tra le più amate e al tempo stesso tra le più seguite sui social. Dopo aver coronato il loro sogno d'amore, Angela e Alessio hanno trascorso un po' di tempo assieme lontani dai riflettori (ma non dai follower di Instagram) anche se in queste ore la Nasti ha annunciato che sta per arrivare una prima separazione per loro due.

Angela e Alessio dopo la scelta: lei farà un viaggio con la famiglia ma senza fidanzato

Nel dettaglio, infatti, le ultimissime di gossip su Uomini e donne rivelano che Angela Nasti sulla sua pagina ufficiale Instagram ha pubblicato una serie di stories, dove ha annunciato che ben presto partirà per un viaggio. In molti si aspettavano che l'ex tronista si concedesse una luna di miele con il suo nuovo fidanzato, ma così non sarà.

La Nasti, infatti, ha scritto che farà un viaggio con i suoi familiari, dato che quest'anno è stato abbastanza complicato per lei e le registrazioni di Uomini e donne le hanno portato via un bel po' di tempo.

Angela e Alessio momentaneamente separati dopo il sì

Per questo motivo, la bella Angela ha deciso di recuperare un po' di tempo perso con i suoi cari e per farlo hanno scelto di concedersi una vacanza tutti insieme.

Con lei, quindi, con ci sarà Alessio e quindi per i due questa sarà la prima 'separazione' post scelta finale a Uomini e donne, anche se il ragazzo può stare tranquillo, dato che la sua fidanzata sarà sotto la 'tutela vigile' di mamma e papà in questa vacanza.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island e per le coppie di U&D in gara

Intanto fervono i preparativi per la prossima edizione di Temptation Island, le cui riprese cominceranno nelle prossime settimane in Sardegna.

Anche quest'anno, la squadra di autori del reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, si è messa al lavoro per cercare delle nuove coppie in grado di attirare l'attenzione del pubblico di Canale 5 e non si esclude che possano esserci anche alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne.

I fan sperano di poter vedere in gioco anche Angela e Alessio, sebbene in tal caso dovrebbero mettere alla prova il loro sentimento dopo pochissimi mesi di frequentazione.

Si saprà nel corso delle prossime settimane quali saranno le coppie ufficiali di questa nuova edizione di Temptation Island che resterà saldamente nelle mani di Filippo Bisciglia, ormai diventato il timoniere storico del reality show Mediaset.