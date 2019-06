Angela Nasti è al momento una delle ex troniste più discusse del programma televisivo Uomini e donne. La ragazza è finita al centro dell'attenzione per via della sua relazione con l'ex corteggiatore Alessio Campoli. La loro love story è infatti terminata dopo soli 10 giorni circa dall'avvenuta scelta. Sul web la ragazza è stata parecchio criticata ed accusata di aver voluto fare solo business. Alcuni fan del programma l'hanno anche paragonata a Sara Affi Fella. L'influencer si è così voluta difendere e spiegare cosa è successo tra lei ed Alessio al Magazine di U&D.

U&D, la Nasti rivela di aver bisogno di un periodo di pausa

La ragazza ha raccontato al Magazine di non essersi trovata bene con Alessio e che non si capaciti di come sia partita questa tragedia che viene fatta sui social. La donna ha riferito che questi per lei non sono giorni semplici e che viene associata ad una ragazza che non vuole neanche nominare, che all'interno del programma ha combinato solo disastri. La Nasti ha riferito che si trova adesso a dover giustificare le sue scelte, ma che sarà l'ultima volta che parlerà di questo argomento.

Angela ha poi confessato che non è facile affrontare tutto questo e che non le interessa ciò che dicono le persone o la questione dei follower, ma che ha solo bisogno di ritrovare la sua serenità. Per quanto riguarda la questione business, ci ha tenuto a precisare che lei non aveva bisogno di popolarità, dato che è una ragazza molto fortunata e che ha un brand tutto suo che la fa guadagnare a prescindere. La ragazza ha espresso il desiderio che tutto questo parlare di lei e di questa questione termini, dato che la cosa non fa bene a lei ed alla sua famiglia ed ha confessato di volersi prendere una pausa perché in questo momento non sta bene.

Angela dice di voler bene ad Alessio

L'influencer ha precisato di voler bene ad Alessio e di aver fatto una scelta con il cuore, di cui non si è pentita e che rifarebbe altre volte. La ragazza ha poi dichiarato al Magazine di Uomini e Donne che, se avesse voluto Luca, si sarebbe comportata in maniera totalmente diversa e di essere lei stessa la prima a soffrire di questa situazione che si è venuta a creare.

Angela pensava che tra lei ed Alessio fosse scattata una scintilla all'interno del programma e che sperava che una volta usciti fuori scoppiasse invece il fuoco, ma così non è stato.

La ragazza non ha ritenuto opportuno portare avanti questo rapporto, dato che non le serve chissà quanto tempo per riuscire a capire se un rapporto può crescere o meno. Infine, l'ex tronista ci ha tenuto a precisare di essere stata sempre sincera, tanto da non aver mai postato foto con Campoli perché sarebbe stato solo per accontentare le persone.